Rijetko je viđamo ovakvu! Holivudska miljenica u badiću pokazala očaravajuću liniju

Paparazzi su uhvatili Natalie Portman tijekom odmora, a slavna glumica zablistala je u opuštenom izdanju.

Američka glumica Natalie Portman snimljena je na otoku St. Barts, luksuznoj karipskoj destinaciji poznatoj po kristalno čistom moru i ekskluzivnim odmaralištima, koju često biraju svjetske zvijezde za bijeg od javnosti.

Paparazzi su glumicu uhvatili dok je uživala na plaži i u moru, daleko od holivudskih reflektora. Natalie, koja ima 44 godine, izgledala je sjajno u jednostavnom, tamnoplavom kupaćem izdanju koje je istaknulo njezinu vitku figuru i prirodnu eleganciju.

Natalie Portman Foto: Profimedia

Na fotografijama se vidi kako nasmijana ulazi u more i opušteno se brčka u valovima, dok je u drugim trenucima šetala pješčanom plažom. Bez šminke i glamura, Portman je djelovala potpuno prirodno i bezbrižno.

Natalie Portman Foto: Profimedia

Poznata po tome da privatni život drži podalje od javnosti, Natalie je ovoga puta zabilježena u jednostavnom, svakodnevnom izdanju, a prizori s karipske plaže još su jednom potvrdili da samopouzdanje i prirodna ljepota s godinama samo dolaze do izražaja.

Natalie Portman (Foto: AFP) Foto: Afp

Podsjetimo, ranije ove godine pisalo se o njezinoj vezi s francuskim glazbenikom Tanguyjem Destableom, što joj je bila prva romansa nakon razvoda od bivšeg supruga Benjamina Millepieda.

Njezinu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

