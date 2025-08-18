Dino Merlin na ovaj rijetki izlazak odlučio se zbog osobe koja stoji iza njegovih dojmljivih spotova

Dino Merlin prošetao je crvenim tepihom prestižnog festivala u Sarajevu.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Dino Merlin, treću večer 31. Sarajevo Film Festivala pojavio se na crvenom tepihu i odmah izazvao val oduševljenja publike.

Karizmatični kantautor i ikona glazbene scene srdačno je pozdravljao okupljene i strpljivo se fotografirao.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Neobični sako pao je u zaborav zbog mini-suknje kojom je istaknula noge

Za ovu posebnu priliku Merlin je odabrao elegantnu crnu kombinaciju – košulju s decentnim detaljima na ovratniku, crne hlače i klasične cipele, u kojima je još jednom pokazao svoj prepoznatljiv spoj jednostavnosti i sofisticiranosti.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX

Galerija 29 29 29 29 29

Merlin je otkrio i zašto je stigao na festival – došao je pogledati film Fantasy redateljice Katarine Bogdanović Kukle. Upravo ona stoji iza njegovih najnovijih spotova, a glazbenik je nije skrivao oduševljenje.

''Večeras ću gledati film moje najdraže rediteljice, a to je Kukla. Katarina je režirala sve ove moje spotove. To je jedna od najtalentiranijih mladih redateljica i s uživanjem ću gledati njezin film Fantasy," poručio je, piše Klix Magazin.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX

Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX

Slovenska rediteljica prvi put je s Dinom Merlinom sarađivala na spotu za njegovu duetsku pjesmu sa Senidom "Dođi", a radila je i videospotove za sve njegove pjesme s novog albuma "Mi".

A tko je transrodna pjevačica iz srpskog glazbenog showa koja je upravo u ovom filmu dobila ulogu, saznajte OVDJE

Zna se tko je bio najveća zvijezda crvenog tepiha filmskog festivala u Sarajevu! Fotke pogledajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Nezaboravno izdanje! Hanka Paldum donijela poseban sjaj na crveni tepih prestižnog festivala

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je zanosna plavuša koja je od života na farmi dospjela do jedne od najtraženijih manekenki?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je transrodna pjevačica koja se proslavila u srpskom glazbenom showu?