Dino Merlin na ovaj rijetki izlazak odlučio se zbog osobe koja stoji iza njegovih dojmljivih spotova

Dino Merlin prošetao je crvenim tepihom prestižnog festivala u Sarajevu.
Karizmatični kantautor i ikona glazbene scene srdačno je pozdravljao okupljene i strpljivo se fotografirao.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX
Za ovu posebnu priliku Merlin je odabrao elegantnu crnu kombinaciju – košulju s decentnim detaljima na ovratniku, crne hlače i klasične cipele, u kojima je još jednom pokazao svoj prepoznatljiv spoj jednostavnosti i sofisticiranosti.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX
Merlin je otkrio i zašto je stigao na festival – došao je pogledati film Fantasy redateljice Katarine Bogdanović Kukle. Upravo ona stoji iza njegovih najnovijih spotova, a glazbenik je nije skrivao oduševljenje.
''Večeras ću gledati film moje najdraže rediteljice, a to je Kukla. Katarina je režirala sve ove moje spotove. To je jedna od najtalentiranijih mladih redateljica i s uživanjem ću gledati njezin film Fantasy," poručio je, piše Klix Magazin.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX
Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX
Slovenska rediteljica prvi put je s Dinom Merlinom sarađivala na spotu za njegovu duetsku pjesmu sa Senidom "Dođi", a radila je i videospotove za sve njegove pjesme s novog albuma "Mi".
