Merlin ispričao kako je sa 17 godina upoznao suprugu: ''Nisam tad bio ni pametan ni mudar''

Proteklog vikenda Split je bio u znaku Dine Merlina, koji je spektakularnim koncertom na stadionu Park Mladeži zadivio više od 30 tisuća obožavatelja. U ekskluzivnom intervjuu za IN Magazin, Merlin je našem Gordanu Vasilju, progovorio o velikoj ljubavi sa suprugom Amelom i njihovu najvećem ponosu, kćeri Naidi i sinu Hamzi.

Više od 30.000 duša pjevalo je i slavilo život s Dinom Merlinom, koji se nakon 10 godina vratio u grad podno Marjana. Sarajevski glazbeni čarobnjak je po tko zna koji put nadmašio samog sebe i svojim bezvremenskim hitovima bacio u delirij prepuni stadion Park Mladeži.

''Split je poseban, ima neki X faktor. To je grad koji ja mislim po kvadratu ima najviše talentiranih u sportu i glazbi, tako da je ovdje nekako velika obaveza, odgovornost, malo i treme jer nije to običan grad. Ne govorim ja tu svugdje, to je tako.''

I nakon više od 40 godina karijere, jedna od najvećih regionalnih zvijezda i dalje na pozornici ostavlja posljednji atom snage, podižući produkcijske standarde u rangu najvećih svjetskih zvijezda.

''Vremenom sam naučio da su upornost i radišnost, da su to dva brata ili dvije sestre talenta, da to nikako ne ide jedno bez drugoga. Možeš biti talentiran koliko god hoćeš, ali mora se jako puno raditi. Ovo je jednostavno i vrijeme i posao gdje se talenti smjenjuju na mjesečnoj bazi. Ovo je jedna od najpropulzivnijih svjetskih grana (showbiznis). Svaki dan imate tisuće novih pjesama i morate u toj šumi jednostavno pronaći svoju malu livadicu.''

Iako će u rujnu proslaviti 63. rođendan, njegova nevjerojatna energija na pozornici ostavlja bez daha.

''Volim to, a i inače sam stalno u điru, što kažu u Splitu. Stalno ja nešto raduckam, stalno smo i na probama. A i skijam i plivam i održavam kondiciju, tako da kad izađem na stage, ja sam tu kao kući.''

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada je Merlin ispričao kako je sa 17 godina upoznao svoju suprugu Amelu, i unatoč protivljenju okoline – ostao s njom do danas.

''Pa iskren da budem, ja sam sretan čovjek. Ja sam imao sreće. Kad smo se zaljubili, imao sam 17 godina, nisam ja bio pametan tad ni mudar. U 17. godini ideš grlom u jagode pa što ti Bog da, tako da sam imao puno sreće da naiđem na srodnu dušu. Mi smo jednostavno toliko vezani da je to nevjerojatno.''

Njihov najveći ponos su djeca kćer Naida i sin Hamza, koji s ocem uspješno i poslovno surađuju.

''Kćer i sin su važan dio mog tima, ne zato što su moji nego su stvarno vrijedni, dobri, rade to jako dobro i eto, ugodno s korisnim. Ja sam stalno sa svojom djecom i kad radim, a to je danas rijetkost.''

I ne posvađate se u poslu?

''Posvađamo se mi itekako. Ali ja sam od onih ljudi koji ne vole da im se govori 'jao, bilo je sve super'. Ja samo pitam što nije bilo dobro? Jer samo tako možemo ići naprijed.''

Posebno iznenađenje bila je Ivana Banfić, koja se pridružila Merlinu u njihovu megahitu “Godinama”.

Ovim koncertom Dino je nakon više od 18 mjeseci koncertne pauze u Hrvatskoj još jednom potvrdio svoju umjetničku veličinu

''Imam još Izolu u Sloveniji pa idem na Pelješac na odmor. Mjesec dana ću baš odmarati.''

Kako izgleda taj odmor?

''Najnormalnije. Kupanje, čitanje knjiga i mozak na pašu.''

A divna splitska noć ostat će zapisana u Merlinovoj biografiji kao još jedan trijumf karijere, a publici sa stadiona kao trajna uspomena koja će se pamtiti generacijama.

