Nina Badrić o nedavnom hodočašću u Međugorje: ''Ne može čovjek otići dolje, a da ne osjeti taj neki mir''

Protekli vikend na stadionu Šubićevac veliki koncert održali su Nina Badrić i Tony Cetinski. Dvije velike pjevačke zvijezde tom su prigodom našem Gordanu Vasilju za In magazin otkrile brojne zanimljivosti iz poslovnog i privatnog života.

Nina Badrić i Tony Cetinski proteklog su vikenda udružili snage i napravili pravi spektakl na šibenskom Šubićevcu. Lijepa pjevačica je u Krešimirov grad stigla s proslave svojeg 52. rođendana, za koji je obožavatelje počastila novom pjesmom ''Kako si'', koja govori o otuđenosti, a koja je naišla na podijeljene reakcije.

''Nismo više djeca da pjevamo o nekakvim recimo stvarima ''Više smo od prijatelja'' ili ''Ja sam vlak što zgazit će te mali''. Ja mislim da bi bilo najgore od mene da 20 godina ponavljam pjesme ''Dani i godine'' i ''Rekao si'' zato što su to jedinstvene pjesme, koje kao takve nemaju svoju zamjenu.'', kaže.

Jedna od naših najpopularnijih glazbenica, koja slavi 30 godina karijere, će u rujnu objaviti novi album, 30. studenog je čeka velik koncert u Areni Zagreb pa je po uzoru na Olivera Dragojevića, najveći dio ljeta odlučila uzeti samo za sebe. Dok gledate ovaj prilog, Nina već puni baterije u Grčkoj, a zasluženi odmor će nastaviti u svojoj oazi u Jelsi na Hvaru.

''Pa Oliver je bio najpametniji od svih nas, putovati na +40, pa to samo budale kao mi mogu, putuješ po 10 sati na koncert, pjevaš po dva i pol - tri sata i zapravo ti cijelo ljeto prođe u radu. A imamo i cijelu godinu za raditi, Bogu hvala, tako da ja idem putevima velikog Olivera.'', zaključila je.

Žao joj je što nikad nije uspjela snimiti duet s neprežaljenim Oliverom, ali zato ima poruku za Gibonnija.

''Javno mu upućujem apel da se jednom sjeti i mene. Mislim da je on naše nacionalno blago kao autor, da se takav rađa jednom u 100 godina i zaista bih voljela da jednom u životu imamo nas dvoje neku zajedničku pjesmu. Ako ne zajedničku, onda makar njegovu autorsku.''

Ova glazbena diva, priznaje, ni u zrelijim godinama nije izgubila vjeru u ljubav.

''Znaš što ću ti reći iskreno, samo u to i vjerujem jer da ne vjerujem u to pa ne bi me pola bilo, duša mi ne bi bila mlada. Ne bi se imala čemu radovati, veseliti, nadati. Jedino ljubav je vrijedna svega, pritom ne mislim samo na partnersku ljubav, ljubav oca prema majci, prema obitelji, prijateljima, to nas drži živima.''

A najveći oslonac je pronašla u vjeri pa je tako prije mjesec i pol s majkom Milom bila na nezaboravnom hodočašću u Međugorju.

''Ja sam čest gost Međugorja, mama je bila prvi put, moram priznati. Prije toga me 15 puta pitala da zašto tamo idemo, da što će ona tamo, da se ona može pomoliti svugdje. Međutim, kad smo došli dolje, rekla sam da će mi to biti jedna od najdražih uspomena s mamom u životu jer je i sama rekla da su joj to bila tri najljepša dana u životu. Ne može čovjek otić dolje, a ne osjetit taj neki mir. Tako da treba stvarati uspomene, treba ljude voljeti dok su živi, a ne ih samo slaviti i voljeti kad ih više ne bude.''

Vjera igra veliku ulogu i u životu Tonya Cetinskog, koji je tijekom 35 godina duge karijere uvijek bio bez dlake na jeziku.

''Takav sam, da. Nažalost nekad te to košta, često, ali na kraju ipak mirno spavam jer sam tip koji ne može pričat jedno, a radit drugo. Ne mogu se na silu niti družiti, ajde pozdraviti ako smo baš u jednom hodniku pa ne možeš izbjeći. Ali ako s nekim nisam dobar, ja neću glumiti da sam dobar. Ako imam neki svoj stav, ne očekujem da svi razumiju to što ja mislim, to što ja želim i govorim, ali isto tako ne očekujem da mi se brani da nešto mislim.''

Ovog velikog emotivca i jednog od najboljih muških vokala ovih prostora smo upitali o budućnosti glazbe u Hrvatskoj.

''Velika je praznina, fale veliki autori. Neki se autori recikliraju već godinama i onda sve malo stagnira zajedno. Ima mlađih autora koji daju nadu, ima i mlađih izvođača koji daju neku nadu, ali da, velika je praznina i teško da će netko pogotovo Olivera zamijeniti.''

Iako je izgradio veliku karijeru, 55-godišnji pjevač nikad nije bio dijelom nijednog estradnog klana.

''Nisam tip da pripadam nekom d.o.o.-u ili da budem nečiji projekt. Doduše često sam tu imao i težih puteva za doći do nekih stvari. Često nisam imao niti sponzore ni ništa. Iskren da budem, u početku karijere uopće nisam očekivao niti računao da će to biti moj poziv od kojeg ću živjeti.'', priznao je Tony.

OFF: Najveća Tonyeva potpora je supruga Dubravka, s kojom je u siječnju proslavio 10. godišnjicu braka.

''Velika podrška i privatno naravno i u poslu nam jako puno pomaže i radi s nama, stalno je na terenu s nama, koliko joj naravno zdravlje dozvoljava. Malo se više odmaramo kad spojimo par dana zaredom, ali trudimo se da i njoj ne bude naporno, a niti nama. Već smo i mi u nekim godinama kad nam paše malo sporije.'', kaže.

Miljenik publike je, priznaje, najslabiji na unuku Elenu, koja će sljedeći mjesec proslaviti treći rođendan.

''Najljepše je kad se kupamo, kad se zezamo i vrištimo. Nema koncentraciju na jednom mjestu duže od tri minute, tako da treba dosta snage da bi se to sve pohvatalo.''

Cetinski ne krije koliko je ponosan na sina Christiana, koji u Berlinu radi kao IT inženjer.

''Sad ima neki odličan posao, bar on tako kaže, da mu je super, da je zadovoljan, a kako će dalje napredovati vidjet ćemo. Mislim, ja sam sretan jer ja nisam inženjer, a moj sin je inženjer'', našalio se Tony za kraj razgovora.

