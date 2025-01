Nina Badrić uz prizore iz mladosti prisjetila se trenutka koji joj je promijenio život!

Nina Badrić na društvenim je mrežama objavila fotografije iz mlađih dana, a progovorila je i o svojoj karijeri i uspjehu koji je doživjela krajem 90-ih godina.

Naša zvijezda Nina Badrić na svojem profilu na Instagramu pohvalila se fotografijama iz mlađih dana.

Osvrnula se na vremena kada su ljudi bili slobodni od društvenih mreža, ali i na svoju tadašnju karijeru.

"99-ta godina brije se isključivo na soul i r&b music. Tada je u Hrvatskoj vladala zabavna glazba i tamburaši, al' ja nisam fermala živu silu i udri po amerikanski. U stilu - dajte mi crnog amerikanca da mu pokažem kak' se drmež tanca. Većina se kladila da neću dogurati ni do drugog albuma s takvim pjesmama, ali mislim da je ovo bio već treći. Bila su to vremena Nokije kad je baterija trajala 10 dana bez punjenja", napisala je Nina.

"Uglavnom... Većina fotki koje imam od tada je fotkao Boytronic koji je bio producent pjesama u tom periodu i najveći zaljubljenik u fotografiju. Išao mi je čak na živce jer je stalno fotkao, ali danas sam mu zahvalna na tome. Tad se nitko nije slikao, bili smo slobodni od društvenih mreža, uživali u trenu i zezali se (da ne kazem sprdarili) po čitave dane! Tu smo se našli u Esplanadi jer to je tak’ kad imaš 20 i nešto briješ na mjestima gdje idu odrasli bez obzira što zadnju lovu potrošiš na štrukle!", dodala je.

Potom je objavila još nekoliko fotografija s festivala World Dance Music iz 1999. godine u Sevilli te je objasnila kako je krenula na europsku turneju.

"'I am so excited' dere po svim clubovima i top listama u Europi, a u Americi ulazi na nacionalnu top listu. Događa mi se nešto što sam mogla samo sanjati. Poziv iz Italije gdje lik govori 'Nina ti si broj 1 ovdje, moraš hitno doći, krećemo s koncertima.' Nek me ne’ko uštipne da znam da ne sanjam! Krećem na europsku turneju", započela je.

"Nastupam po klubovima u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i upoznajem sve glazbenike koje sam do tada gledala na MTV-u i slušala njihovu mjuzu na radiju i u klubovima. Uglavnom, ovo je bio open air koncert u Sevilli na kojem je bilo preko 40000 ljudi. Nastupali smo - JOCELYN BROWN, Phats&Small, Whigfield, Blue4U, još neki glazbenici i moja malenkost. I neka mi netko kaže da se snovi ne ostvaruju. Najbolje od svega je što je sve počelo iz Zagreba. Nerealno i nestvarno vrijeme za mene kada si premlad da bi bio svjestan uspjeha koji se događa. Kako se ono kaže... da su mi one godine i ova pamet", zaključila je Badrić.

