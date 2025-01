Naši poznati otkrili u kakvom su odnosu sa svojom braćom i sestrama: ''Nismo uvijek bili skladni...''

Prijatelje biramo, obitelj ne, ali ako nam brat ili sestra postanu najbolji prijatelji, ta je veza neraskidiva. O svojem odnosu sa sestrama i braćom, poznati Hrvati razgovarali su s našom Julijom Bačić Barać.

Ivana i Marija Husar čuju se svaki dan, Ivan Dečak nerazdvojan je sa svojim bratom, a Nina Badrić priznaje - nitko je ne može razljutiti tako brzo kao sestra.

''Brat i sestra su nešto što traje cijeli život, prijatelji dođu i odu, a braća nam ostaju'', kaže Ivana Husar.

''Bratska ljubav je jedna velika svetinja'', kaže Ana Rucner.

''Krv nije voda i najveći oslonac u svojem životu uvijek možeš imati od svoje sestre'', dodaje Marija Husar.

''Moj brat i ja smo nerazdvojni, ne mogu zamisliti da je išta manji intenzitet nego ovaj koji imamo'', otkriva Ivan Dečak.

Ovako o sestrama i braći govore poznati domaći glazbenici. Svima im je zajedničko da u bratu ili sestri zaista imaju pravog prijatelja.

''Mogu reći da osim što smo sestre da smo i najbolje prijateljice. Ne prođe dan, a da se ne čujemo, ako prođe dan a da se nismo čule onda uvijek nešto fali, to je jako čudno za nas dvije i rijetko'', kaže Marija Husar.

Sestre Ivana i Marija Husar danas su doista bliske, ali nije uvijek bilo tako.

''Naš odnos se gradio ja sam kao starija sestra imala zadatak da pazim na mlađu sestru koja je bila jako živahna, jako tvrdodglava, jako svoja, a opet je bila preslatka, najslađa sestra na svijetu.''

Marija dobro pamti svađe sa sestrom u pubertetskim danima.

''Ja nisam smjela imati flekicu jednu na svojoj majci, moje stvari su sve bile tip top i onda pri njezinoj zamolbi molim te možeš li mi posuditi cipele je bilo ne jer znam na što će izgledati kad mi ih ti vratiš. Tako da se morala jako potruditi da joj posudim stvari a pogotovo zato što mi je u srednjoj školi izgubila neseser s neprocjenjivom šminkom.''

Slične razmirice vodila je i Nina Badrić sa svojim dvjema sestrama.

''Nekad su to bile ono odjeća stvari, trivijalne ukrala si mi šminku, cipele, nisi došla po mene, bezvezne stvari, a danas su to nekakvi odnosi koji su puno zreliji i s godinama se to sve nekako poravna.''

S mlađom sestrom Sunčicom pjevačica je posebno bliska, ali, priznaje, ona je može i najbrže razljutiti.

''Nismo nikad imali neke prevelike svađa ma to je normalno svađaš se, ne možemo mi nitko dići trak kao što može sestra i ja njoj jer znaš ono di trebaš pogrebati, udariti.''

Pravi oslonac u životu naše najpoznatije violončelistice Ane Rucner je njezin stariji brat Mario.

''Kao mali smo se svakako slagali danas se jako poštujemo, razumijemo, roditelji smo oboje, imamo djecu jako volim svog brata vrlo je vrijedan i da napravi nešto ne najbolje ja ću podržati njega jer je to moj brat.''

Veliko blago je i Franki Batelić njezin mlađi brat Nikola, ali i taj bratsko-sestrinski odnos s godinama se mijenjao.

''Nisu uvijek bili skladni pogotovo jer sam ja starija sestra, dvije, možda dvije i koji mjesec tako da je taman kad smo mali bili skroz to je bilo najgore, svađali smo se bezveze.''

Frontmen grupe Vatra sa svojim je pet godina mlađim bratom nerazdvojan oduvijek.

''Mi se gotovo svaki dan vidimo ako se ne vidimo onda se čujemo, njegova djeca i moja djeca se druže između ostalog ja sam govorio svoje roditelje da mi naprave brata, ja sam mu dao ime, ja sam ga naučio hodati.''

Možda s bratom ili sestrom nije uvijek ljubav na prvi pogled, ali je za cijeli život.

