Teški bračni krahovi domaćih zvijezda: Od velikih ljubavi do sudskih tužbi i dugogodišnjih parnica

Iako u ovo vrijeme često govorimo o nekim novim počecima, naš idući prilog ipak će se baviti ne tako slavnim završetcima, i to onim ljubavnim. Potaknuti viješću o finalnom razvodu najpoznatijeg hollywoodskog para, Brada i Angeline, nakon punih 8 godina parnica i neugodnih blaćenja, prisjetili smo se i domaćih teških bračnih krahova.

Bili su, prema nekima, najljepši par Hollywooda, uspješan, talentiran power couple sa savršenom obitelji.

''Nevjerojatan je, zaista nevjerojatan. On je tako divan čovjek i divan otac i zaista sam velika sretnica'', govorila je Angelina Jolie.

Osim na filmskim setovima, gdje se navodno i rodila njihova romansa, izvan njih bili su jedno drugom nevjerojatna potpora, posebno u trenucima kada je Angelina morala proći kroz preventivnu dvostruku mastektomiju.

''Oduvijek je znala da se bliži taj dan i da će ona odabrati trenutak kad će ukloniti tu opasnost. Iznimno sam ponosan na nju, ona je zaista ''faca'', govorio je Brad Pitt.

U zajedničkih 12 godina složno su prolazili kroz skandale, zdravstvene izazove i odgajali šestero djece, no ona bračna idila izdržala je tek dvije godine. Nakon čega se pretvorila u osam godina dugu, mučnu brakorazvodnu parnicu. Od optužbi Brada za alkoholizam i zlostavljanje djece, do borbe oko zajedničkog francuskog dvorca i vinograda Miraval. Ova je bitka otišla toliko daleko da je dobila i ime ''rat ruža''. Iako je razvod finaliziran, i dalje će se sretati na sudu, i to baš zbog ovog ključnog spora vrijednog 62 milijuna dolara, koji i dalje ostaje neriješen.

No nije ni domaća scena imuna na ovakve neugodne ljubavne trakavice. Prošle je godine upravo razvod Harisa Džinovića i sada bivše supruge Meline, odjeknuo poput bombe cijelom regijom.

''Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju.. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna.''

Ovim je riječima prekinuo medijsku šutnju i prvi put progovorio o razlogu kraha braka s 30 godina mlađom modnom kreatoricom.

''Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar.. Ja bih to malo demantirao.

Kako? Pa fino, ako se tebi ne sviđa tebi da budem sa mnom, neću ni ja s tobom.''

Bio je ovo tek početak sapunice. Od optužbi za prijevaru, iznošenja prljavog veša, sve do salvi nimalo lijepih komentara, ovaj je brak završio kao hrana za medije, ali i, vjerujemo, gorka pilula za oba bivša supružnika.

Možda tek za stupanj blaže, ali svejedno ne bez pokojeg bolnog žalca, prolazi razvod Elle Dvornik i Charlesa Piercea. Optužbama o bračnoj prijevari nabacivalo se s obje strane, kao i onima tko je od koga bolje profitirao, da bi sve završilo i tužbom zbog kuće u Balama.

A dva vjerojatno najskandaloznija razvoda koja pamti domaća scena su oni Vlatke Pokos i Dikana Radeljaka, te Severine i Milana Popovića.

Nakon godinu i pet mjeseci braka, Vlatka Pokos našla se usred jednog od mučnijih raspleta ljubavnih priča.

''Ja godinu dana nisam davala nikakve intervjue na ovu temu, barem ne u ovom obliku, doista nadajući se da će cijela ta priča stišati, cijela ta gungula oko mog razvoda i mog bivšeg supruga da će se stišati, da će se umiriti i stišati on sam, jer on sam najviše pridonosi toj medijskoj hajci na mene koja je gotovo konstantna godinu i pol dana i koja je, vjerujte mi, ponekad neizdrživa'', govorila je Vlatka.

Severinina agonija i borba za skrbništvo nad sinom, kojeg je dobila u braku s Milanom Popovićem, traje gotovo desetljeće, iako još uvijek nije zadovoljna ishodom podijeljenog skrbništva.

''Pitaju me zašto mršaviš, imate određene razloge... Ali sam onda shvatila da morate sve te probleme zagrist, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta i da to trebate riješit ali i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu… Da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve reć, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, ljepotu za životom!''

Razvod od Primoža Dolničara te borba za sina, pjevačicu i spisateljicu Anđu Marić stajali su zdravlja. Goleme količine stresa donijele su dijagnozu multiple skleroze, no u svemu tome na površini ju je držala ljubav sina.

''Vaše dijete nije krivo što smo imali strastvenu noć bez kondoma! sada treba biti odgovoran prema tom djetetu i bit veći od cijele situacije. Vi ćete zauvijek biti njegova mama ili njezina, tata će mu zauvijek biti tata, i uvijek imajte to dijete u prvom planu, drugo nije bitno!''

Mladen Grdović i Brankica svađali su se i mirili nebrojeno puta. Kraju ove ljubavi kumovao je njegov problem s alkoholom.

''Izgubio sam ponos, izgubia sam ono što su me mater i ćaća odgojili, sve sam izgubia. Ali nije kasno, ti se stigneš ostavit bevande i sve to vratit, I Brankciu isto. Što bi njoj poručio? A nemam što Brankici, ona više ne raeagira na mene, ima pravo, dajem joj ponos. Dajem joj ponos i svakoj ženi koja može takvu budalu držati, a dobar čovjek.''

Jer najvažnije je iz svake teške životne situacije izaći bogatiji za lekciju koja će nas u budućnosti učiniti jačima, te na kraju ne izgubiti vjeru u ljubav.

