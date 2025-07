Jelena Rozga više ne skriva svoje osjećaje: "Već 100 godina sam zaljubljena"

Jelena Rozga progovorila je u razgovoru prije nastupa u Crnoj Gori o svojoj vezi s Ivanom Huljićem.

Jelena Rozga posljednjih dana je boravila u Crnoj Gori gdje je održala koncert u klubu Top Hill. Jedna od naših najvećih zvijezda nije razočarala svojim nastupom, prije kojeg je imala priliku razgovarati s medijima.

Jedno od pitanja je bilo i kako provodi vrijeme s partnerom Ivanom Huljićem, a Jelenin odgovor iznenadio je mnoge.

Jelena Rozga, Ivan Huljić

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

"Pa ja sam već 100 godina zaljubljena u Ivana tako da to je to. Čak smo pobjegli sad par dana i otišli do Krka i baš smo guštali, nisam se makla iz kuće. Napunila sam baterije za nastavak turneje", izjavila je Jelena u intervjuu, progovorivši i o tome kako je počela mijenjati mišljenje o braku, tvrdivši kako joj je to dosad bio "samo papir".

Jelena Rozga Foto: Facebook

Jelena Rozga Foto: Facebook

Jelena Rozga Foto: In Magazin

Na upit novinarke otkrila je i novosti o svojim zdravstvenim problemima.

"Nikad neće biti dobro sa štitnjačom, to je Hashimoto i do kraja života ću morati paziti, ali ja sam netko tko se pazi i svakih mjesec dana kontrolira krv. Hranim se zdravo, pazim što jedem, puno spavam, ne pijem alkohol, to nikad nisam ni voljela. Trebalo bi popiti čašu crnog vina za zdravlje, ali to bi me momentalno bacilo na krevet tako da je bolje da se držim svoje vode", poručila je pjevačica, poručivši kako se tu i tamo počasti s burekom.

Tonči Huljić i Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jelena Rozga Foto: DNEVNIK.hr

Jelena Rozga Foto: Jelena Rozga/Instagram

Rozga i Huljić u vezi su već neko vrijeme, no tek nedavno su potvrdili vezu.

"Pa ja nikad nisam voljela pričati o svom privatnom životu, ne volim ni sad. Mislim, ja sam kao i svaka druga žena, on je kao svaki drugi čovjek. Normalno živimo, sve radimo isto. Lipo nam je, ljubav je nešto najlipše na svitu", izjavila je za IN magazin.

