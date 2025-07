Nova jahta u Jadranu! Tko to plovi u futurističkom čudu koje oduzima dah?

Jahta This Is It - 4 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jahta This Is It, namijenjena za iznajmljivanje, stigla je u splitsku luku, istaknuvši se svojim neobičnim izgledom

Nova jahta ušla je u Jadransko more. U splitsku luku uplovila je luksuzna katamaran-jahta This Is It, koja se može istaknuti svojim neobičnim izgledom.

Ovo je novije plovilo, izgrađeno 2024. godine u talijanskom Tecnomaru, već je osvojilo niz nagrada za svoj dizajn.

Jahta This Is It - 7 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jahta This Is It - 5 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Hulk Hogan preminuo u 72. godini života, otkriven uzrok smrti

Duga 43,5 m i široka 14,5 m, prekrasna, asimetrična struktura jahte i 600 m² staklenih površina pružaju izniman panoramski pogled i osjećaj kontinuiteta između unutarnjih i vanjskih prostora. Ono po čemu se još ističe jesti vertikalni vrt koji se proteže kroz dva kata vlasničkog prostora te tako stvara atmosferu vile na vodi.

Galerija 2 2 2 2 2

Jahta This Is It - 3 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jahta This Is It - 4 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inspirirani morskim bićima, oblik trupa donosi fluidne linije koje pomiču granice tradicionalne izgradnje plovila, u kojem se može smjestiti maksimalno 12 gostiju u šest prostranih kabina.Sadrži i veliki salon s barom, kućnim kinom i prostorijom za druženje, a za sve koji se boje kupati u moru tu su jacuzzi na palubi, sauna i soba za masažu.

Za razliku od nekih ranijih jahti, ova nije u privatnom vlasništvu, no može ju se iznajmiti za između 350 i 390 tisuća eura tjedno uz troškove održavanja, a tko se krije na njoj, nije poznato.

U Hrvatskoj je navodno Kylie Jenner, o čemu više čitajte OVDJE.

Prije nekoliko tjedana u Hrvatskoj su bili Mila Kunis i Ashton Kutcher, a o jahti u kojoj su stigli više čitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Topić Jelene Karleuše umalo je popucao na njezinim bujnim atributima, koje je s ponosom istaknula

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Paparazzi uhvatili strastvene prizore DJ-a i nasljednice automobilskog carstva poznate po skandaloznim izjavama

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatija reality milijarderka u Hrvatskoj? Njena jahta plovi kraj našeg turističkog dragulja

Pogledaji ovo Celebrity Kao od majke rođena manekenka objavom začudila pratitelje na Instagramu