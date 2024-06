Fatalna plavuša varala je portugalsku nogometnu zvijezdu s poznatim frajerima, a on je slijepo vjerovao u njena opravdanja

Portugalski reprezentativac Joao Felix bio je četiri godine u vezi s glumicom i manekenkom Magui Corceiro, koja ga je u samo godinu dana navodno prevarila s čak tri poznata frajera.

Hrvatska je u subotu pobijedila Portugal rezultatom 2:1 na prijateljskoj utakmici uoči Europskog nogometnog prvenstva.

Za Portugalce je igrao i mladi centarfor Joao Felix, koji je svojevremeno punio medijske stupce i svojim ljubavnim životom.

Felix je četiri godine proveo u vezi s glumicom i manekenkom Magui Corceiro, koja ga je navodno u samo godinu dana prevarila čak tri puta i to s poznatim frajerima.

Fatalna plavuša prvo je snimljena u prisnim trenucima španjolskim nogometašem Pedrom Porrom, nakon čega je on izdao priopćenje za medije.

"S njom imam posebnu vezu, nitko nikome nije nevjeran. Neću dopustiti da ništa okalja moj imidž, pogotovo nešto ovakvo. Mogu raditi što god želim", poručio je Porro.

Naime, tada je na društvenim mrežama osvanula snimka iz jednog noćnog kluba na kojoj izgleda kao da se Corceiro i Porro ljube, a on je glasine o njima dodatno rasplamsao kao joj je jednom prilikom na utakmici poklonio svoj dres.

"Kad bih željela nekoga ljubiti, što je intima, ne bih to radila u noćnom klubu. Posebno ne u VIP dijelu gdje vas može vidjeti svatko", branila se tada Corceiro.

Zatim su je paparazzi snimili u društvu vozača Formule 1 Landa Norrisa na ulicama Monte Carla pred Veliku nagradu Monaca, no i on se branio da su njih dvoje samo prijatelji.

Formula 1 star Lando Norris 'is spotted with Joao Felix's girlfriend Margarida Corceiro' in Monaco... amid reports she has split with Felix



Norris was reportedly seen driving Corceiro around Monaco this week pic.twitter.com/E0WX9g9uAB