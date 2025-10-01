Emotivna strana Vedrane Rudan: "Ona je velika ljubav naše obitelji..."

Vedrana Rudan dirljivom objavom posvetila Dan crnim psima i pohvalila svoju kujicu Anči, što je izazvalo mnoštvo pozitivnih reakcija.

Spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) obilježila je Dan crnih pasa posebnom porukom na svom Facebook profilu.

Riječ je o danu posvećenom podizanju svijesti o predrasudama prema crnim psima, koji, kako kaže Rudan, često duže ostaju u azilima ili nikada ne pronađu dom.

Uz fotografiju svoje kujice Anči, Rudan je napisala svoj osvrt na spomenutu situaciju.

"Danas je Dan crnih pasa. Naše ljubavi dobile su svoj Dan da bismo svi mi koji ih volimo pomogli uništiti glupo vjerovanje kako crni psi donose nesreću. U azilima ostaju dovijeka, a Ameri ih ubijaju. Doduše, Ameri... Koga oni ne ubijaju? Ivančica je velika ljubav naše porodice, donosi nam samo sreću. Sretan ti tvoj Dan, Anči."

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a mnogi pratitelji dijelili su fotografije svojih crnih ljubimaca uz komentare poput: "Predivno napisano!", "Crni psi su čista ljubav", "Prekrasno".

