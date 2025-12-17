Prošlo je 19 godina! Will Smith scenom povratka u Bel-Air rasplakao gledatelje širom svijeta

Will Smith se vratio u Bel-Air i u dirljivoj sceni sa, slikovito rečeno mlađom verzijom njega, rasplakao gledatelje širom svijeta.

Will Smith, sada 57-godišnji glumac, vratio se u seriju "The Fresh Prince of Bel-Air", koja ga je lansirala među zvijezde, i to u dirljivom cameo pojavljivanju u finalnoj epizodi spin-off serije Bel-Air.

U emocionalnoj sceni, Will razgovara sa, slikovito rečeno mlađom verzijom njega, kojeg tumači Jabari Banks, zvijezda novije verzije serije.

Princ iz Bel Aira Foto: Profimedia

Dok dvojac promatra Los Angeles, stariji Will kaže: "Koračanje u budućnost zna biti zastrašujuće, ha?"

Mlađa verzija odgovara: "Zvuči kao da si sve shvatio, OG."

Na što mu stariji Will uzvraća: "O, ne, vjeruj mi – napravit ćeš gluposti, zeznut ćeš stvari. Ali si čovjek. Učit ćeš, rasti."

Will Smith makes a surprise guest appearance in the series finale of BEL-AIR. pic.twitter.com/sdX412HR2J — Hollywood Melanin (@hwmelanin) December 10, 2025

Scena je pokrenula lavinu emocija na društvenim mrežama – mnogi su priznali da ih je rasplakala.

Princ iz Bel Aira Foto: Profimedia

"Ovo je kao da moj budući ja priča sa mnom", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Will Smith je donio ono rijetko, savršeno zatvaranje kruga na televiziji."

Za Willa Smitha ovo je prvi povratak u Bel-Air svemir još od 1996., kada je originalna serija završila nakon šest sezona. Nova verzija, Bel-Air, u produkciji platforme Peacock, krenula je 2022. i trajala tri sezone, uz solidne kritike i IMDb ocjenu 6.4., piše Daily Mail.

Okupljanje ekipe serije Princ iz Bel Aira Foto: Instagram

Producentica i scenaristica Carla Banks Waddles otkrila je da su oduvijek željeli dovesti Willa u novu seriju, ali je njegova zauzetost predstavljala veliki izazov.

"Saznali smo samo dva tjedna prije snimanja da će uspjeti doći. Bilo je dana kada smo gubili nadu. Zahvalna sam što se sve posložilo."

Willi Smith svojim je pojavljivanjem oduševio publiku i dao savršen oproštaj seriji, onakav koji rijetko tko uspije ostvariti.

Will Smith - 4 Foto: Profimedia

