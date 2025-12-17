Pretraži
emotivan trenutak

Prošlo je 19 godina! Will Smith scenom povratka u Bel-Air rasplakao gledatelje širom svijeta

Piše I.G., Danas @ 17:32 Celebrity komentari
Will Smith Will Smith Foto: X/Screenshot

Will Smith se vratio u Bel-Air i u dirljivoj sceni sa, slikovito rečeno mlađom verzijom njega, rasplakao gledatelje širom svijeta.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kristin Cabot s Coldplayjevog koncerta dala intervju
"platila sam cijenu"
Javila se žena s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet, otkrila što se stvarno dogodilo
Obitelj Vanjorek dobila četvrto dijete
"na kraju sve dobro"
Hrvatski Kardashiani bogatiji za jednog člana, dali su mu neuobičajeno ime!
Will Smith se vratio u Bel-Air i rasplakao gledatelje širom svijeta
emotivan trenutak
Prošlo je 19 godina! Will Smith scenom povratka u Bel-Air rasplakao gledatelje širom svijeta
Tko je Karen Read?
presuda podijelila javnost
Od financijske analitičarke do optuženice za ubojstvo: Slučaj ove žene jedan je od najpraćenijih u novijoj povijesti
Georgina Rodriguez prvi put javno komentirala zaruke sa Cristianom Ronaldom
cijena je prava sitnica
Ronaldova Georgina o prosidbi i skupocjenom prstenu: ''To je najmanje što mi je mogao ponuditi''
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
Kći Gorana Višnjića u prvom TV intervjuu ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu
prvi televizijski intervju
Kći Gorana Višnjića ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu!
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Snažan potres pogodio Dalmaciju: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Dobro se osjetio
Snažan potres u Dalmaciji: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Vatrogasci gase požar na Veterinarskom fakultetu
Vatrogasci na terenu
FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."
Objavljena snimka: Ruski vojnici upali u državu članicu NATO-a
ruski graničari
Objavljena fotografija: Ruski vojnici upali u državu članicu NATO-a
show
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Istina koju ne želite čuti, ali morate
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
zabava
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
Što kažete?
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Čarobna priroda
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
tech
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Promjena pristupa
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
užas!
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
Preminuo otac hrvatskog nogometaša Marija Pašalića
počivao u miru!
Preminuo otac hrvatskog nogometaša Marija Pašalića
tv
MasterChef: MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
LIJEPO!
MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
U dobru i zlu: Žuri mu se, a ona ga zadržava – kad bi joj barem mogao reći istinu
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žuri mu se, a ona ga zadržava – kad bi joj barem mogao reći istinu
putovanja
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
dvogodišnji posao
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Kolač koji ste proglasile najtežim za izradu
Zadaje puno posla
Usudite li se raditi ga? Preko 3000 čitateljica ovaj je kolač proglasilo pravom slatkom mukom
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
sve
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene