Brade su pale, a emocije rasle: Klapa Šufit spojila humanost i dalmatinsku pismu

Bio je to koncert o kojem će se još dugo govoriti. Klapa Šufit, u blagdanskom ozračju, spojila je pjesmu i humanost. Devet članova, devet brada koje su otišle za dobar cilj, i publika koja je sve to nagradila velikim srcem. Naš Hrvoje Krolo otkriva što im znače zajedništvo, glazba i ovo adventsko vrijeme.

Klapa Šufit, poznata po dalmatinskom izričaju i prijateljstvu dugom više od dva desetljeća, svoj božićni koncert posvetila je humanitarnoj akciji. I to na način kakav se nikad prije nije vidio na domaćoj sceni.

''Mi ćemo ka' klapa donijeti malo pisme, ljudi će donijeti puno dobre energije i usput će donirati, tako da je u ovo božićno vrime baš lipa kombinacija'', kaže Teo Biklić.

Upravo je brijanje bilo najposebniji trenutak večeri. Zaštitni znak Klape Šufit polako je nestajao tijekom koncerta, u ritmu pjesme, pred publikom – za dobar cilj.

''Trebali smo se obrijati i donirati aukciji, i onda smo smislili da nas je devet — po dva će se lagano šišati sa strane. Tako ćemo tokom koncerta, jednu uru i pol, početi s bradama, ka’ što vidite da sam ja malo zabradija, haha, a završit ćemo ka’ male bebe.''

Osim što imaju jedne od najpoznatijih pjesama kao što su ''Ne diraj moju ljubav'', ''Za cili život'', ''Proplakat će srce'' i brojne druge, Zdeslav Mišurac nosi i jednu od najpoznatijih brada u klapskom svijetu. No zbog humanitarnog cilja i ona ide dolje.

''Jedino imam straj da mi se ne dogodi ka' i Samsonu kad ga je Dalila ošišala, pa da ne ostanem bez snage, da ja ne ostanem bez glasa, postanem tenor. Radi se o prevenciji muškog zdravlja, konkretno dijagnoza raka testisa. U godinama smo, trebamo pripazit, zato smo se vrlo rado odazvali'', govori Zdeslav Mišurac.

Zdeslav ove godine ulazi u najposebniji period života. Prije četiri mjeseca postao je otac. Kaže da u svemu vidi neki novi smisao, jer blagdani uz malo dijete donesu onu toplinu koja se ne može usporediti ni s čim drugim.

''Prvi Božić s mojim Patricijom… Doći će i familija. Mi smo stvarno dugo vrimena radili na tome, tako da eto – po stare dane. Zadnji put sam promislija kad sam se pogleda u ogledalo: aj dobro da se obrijem, jer ovako u isto vrime s ovom bradom mu parim i otac i dida.''

A u adventsko vrijeme njihovo zajedništvo ne ostaje samo na pozornici. Jer pravi duh Božića, poručuju, živi se uz prijatelje, smijeh i pjesmu.

''Često se nalazimo u našega Ivana iz Klape… ispećemo gradele, guštamo. Mora bit kombinacija druženja, prijateljstva i pisme. Zato i funkcioniramo ovako dugo. Na playlisti je Mišo Kovač, Zdravko Čolić, i sad smo zadnji put zapivali na jednoj fešti i Olivera Dragojevića – to tako mora bit valjda'', kaže Teo.

A iza njih je ne samo bogata godina, već i nova glazbena poglavlja. Klapa već priprema nove pjesme koje će, kažu, biti pravo iznenađenje publici. Nakon blagdana slijedi kratki predah, a onda ponovno koncerti, festivali i nova izdanja.

''Imamo u pripremi jednu–dvi pisme. Jednu smo snimili od našeg prijatelja Vinka Barčota, predivna dalmatinska balada. Dvi malo specifičnijeg izričaja su u pripremi, ja mislim da ćemo to pripremit za Melodije Jadrana ili neki festival.''

Katkad je dovoljna jedna pisma da se probudi toplina, a jedna brada da se probudi hrabrost. Klapa Šufit spojila je oboje i pokazala da se vrijeme adventa najljepše slavi uz ljude koji ti čine dom.

