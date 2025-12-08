Saznali smo kako se Mario i Svebor pripremaju za finale Supertalenta: ''Iznad svih očekivanja!''

A naš Dino Stošić nastavlja s još jednom pričom o velikim emocijama i još većim snovima. Mario SuŠInjak i Svebor Mihael Jelić postali su prva dva finalista ovogodišnjeg Supertalenta. Nakon uzbudljivog polufinala, za IN magazin su otkrili kakav je osjećaj biti u finalu najgledanijeg showa u Hrvata, ali i što pripremaju za zagrebačku Arenu.

I tada je došao trenutak koji su čekali cijeli život. Žiri je prozvao njihova imena te su time Mario i Svebor postali finalisti Supertalenta. Priznaju da su emocije bile pomiješane.

''Osjećaj biti u finalu Supertalenta je nevjerojatan, iznad svih očekivanja. Ovo nisam ni u najluđim snovima očekivao i hvala svima koji su bili uz mene i nadam se da će me i dalje bodriti'', govori Mario Sušinjak.



''Istovremeno je osjećaj kao "vau, okej predobro idem u finale", a s druge strane "aha, sad trebam fakat jako puno radit u jako malo vremena", tako da je istovremeno i stres i uzbuđenje'', dodao je Svebor Mihael Jelić.

Mariju su se u polufinalu videoporukom javili Giuliano i Goran Karan, a uz njih, tu su i oni koji mu daju snagu kroz cijeli ovaj put.



''Najveća podrška tijekom natjecanja svakako obitelj, prijatelji i kolege s posla'', kaže Mario.



A put do finala počeo je nastupom na audicijama. Mario je razuvjerio članove žirija svojim nastupom.



Fabijana je posebno oduševio ovaj virtuoz na violini pa mu je dao zlatni gumb.

No finale Supertalenta znači nove izazove i mnogo veću odgovornost. Mario i Svebor imaju jasnu viziju.

''Mislim da će pjesma biti drugačija i zanimljivija, mislim da će tehnike koje ću koristiti biti dosta drugačije i dosta zanimljivije i mislim da će cijeli projekt biti puno ambiciozniji i sad je samo pitanje vremena koliko ću ga stići pripremiti'', otkriva Svebor pokoji detalj.



''Pa trenutno što se detalja tiče ne bih vam ništa previše otkrivao, ali možete očekivati spektakl'', rekao je Sušinjak.



A što bi ovi kandidati napravili s glavnom nagradom?



''Uložio u glazbenu karijeru, mislim da je to trenutačno moj glavni cilj. Trenutačno radim na svom prvom debitantskom albumu'', priča Svebor.

''Definitivno idem korak po korak, naravno, ovo je sada trenutno finale. Ako se potrefi da bude pobjeda jer jednostavno trenutno nemam planova'', priznaje Mario.



Svebor nije krio da njegov polufinalni nastup nije prošao savršeno.



''Za nastup u polufinalu koji je bio na kameri napravio veću grešku nego i na jednoj probi koju sam imao sam doma i koje sam imao ovdje. Ali, mislim da nitko nije skužio i evo toliko ću otkriti pa sad neka ljudi analiziraju'', tajanstven je Svebor.

Finale Supertalenta dolazi 21. prosinca u Arenu Zagreb.

