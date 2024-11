Ella Dvornik otkrila što stvarno misli o životu sa svojim ocem: "Njemu je bilo najbitnije..."

Ella Dvornik u najnovijem videu se prisjetila svog oca Dine i neimaštine u kojoj se znala naći njezina obitelj.

Prošlo je 16 godina otkako je glazbeni svijet ostao bez Dine Dvornika. Osebujni kralj funka iza sebe je ostavio suprugu Danijelu i kćer Ellu, danas uspješnu influencericu.

Danijela se na svojem TikToku našalila na račun predrasuda o bogatim izvođačima, podijelivši fotografiju Dine sa Zastavom 750 (Fićom), a na njezinu objavu se nadovezala Ella.

"Moram vam ovo ispričati. Mi smo živjeli u 35-40 kvadrata u Vrapču. Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je netko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice prasice. Svi su znali tko je Dino Dvornik i svi su me pitali želim li biti kao svoj tata. Ja sam bila kao - ne, pjevači su siromašni", poručila je Ella kroz smijeh. "Bio je već na uzlazu, bio je zvijezda, ali nitko ga nije j**ao ni pol posto. Krali su mu novce, nisu mu plaćali, milijun puta je došao s gaže bez ikakvih para jer je on u tome uživao i mi smo tako živjeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svijetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior. Njemu je bilo najbitnije da on plati bend, i ono što nitko neće vjerovati - imao je užasno veliku tremu."

Nadodala je i kako shvaća zašto se u svijetu glazbe koristi supstance: "Ja imam tremu, ali on... Tako da korištenje supstanci i to, ne čudi me. Ali najbitnije mu je bilo da ljudi iz benda dobiju novce. I onda mu je ful bilo bitno da bude dobar koncert. On bi uredno s koncerta odlazio bez novca. Nisam nikad odrasla u nekom velikom luksuzu. Meni je rođendan 23., Božić je 25., dobila bih jedan poklon."

Ipak, zaključak videa je kako je to jedna hvalevrijedna crtica u njezinom životu.

"Ono što mogu reći je da je životno iskustvo bilo puno bogatije od svih novaca jer nam je bilo dinamično i jako zanimljivo. Svi smo bili kreativni, uspjeli smo se snaći i bilo je super", poručila je Ella.

