Cheryl Cole rasplakala fanove svojim prvim pojavljivanjem nakon smrti bivšeg partnera

Cheryl Cole, zajedno s kolegicama iz grupe Girls Aloud, pojavila se u videu objavljenom za humanitarnu akciju "Children in Need".

Danas se obilježava mjesec dana otkako je u Buenos Airesu tragično nastradao Liam Payne, bivši pjevač grupe One Direction. Iza sebe, 31-godišnji pjevač je ostavio sina Beara, kojeg je dobio u vezi s 10 godina starijom pjevačicom Cheryl Tweedy, nekad znanu i kao Cheryl Cole.

Pjevačica čija se karijera veže uz girlband Girls Aloud imala je prvo javno pojavljivanje od Payneovog odlaska. Povod je bila BBC-jeva humanitarna akcija "Children in Need", a Cheryl i njezine kolegice iz sastava Nadine Coyle, Nicola Roberts i Kimberley Walsh su tim povodom ponovno objavile singl "I'll Stand By You".

U pitanju je pjesma koju je u originalnu izvela grupa The Pretenders, a Girls Aloud su je obradile 2004. godine. Nakon smrti članice Sarah Harding od raka, preostale djevojke su našle verziju s dionicom u kojoj najviše dominira Sarahin glas te ju objavile u sklopu projekta "Children in Need".

Iako je ovo snimljeno prije nekoliko mjeseci, komentatori na društvenim mrežama su prokomentirali Cheryl, izražavajući joj potporu u teškom vremenu iza nje i njezine obitelji.

"Cheryl je izgubila puno voljenih osoba u samo kratkom razdoblju. Ta žena je nevjerojatno snažna", "Trenutno plačem, opet", "Ova pjesma opet ima novo značenje", pišu rasplakani fanovi.

Nakon smrti Liama Paynea počele su izlaziti brojne vijesti, zbog čega je Cheryl morala istupiti preko Instagrama. Više o tome čitajte OVDJE.

Cheryl nakon Liama nije bila u vezi, a koji je razlog tome, pročitajte OVDJE.

Sve o smrti Liama Paynea pročitajte OVDJE.

