Petar Grašo prvi put nakon rođenja sina pred kamerom IN magazina: ''Lijepo je, trudim se čim više biti uz to malo stvorenje...''

Vodimo vas do Trogira u kojem je sinoć, povodom Dana grada, nastupio Petar Grašo. Jedna od najvećih glazbenih zvijezda na ovom prostoru našem je Gordanu Vasilju otkrio kako se 15 dana nakon poroda osjećaju njegova supruga Hana i sinčić Toni, kako je na dolazak brata reagirala dvogodišnja Alba te kako će izgledati velika proslava 30 godina njegove karijere.

Ovogodišnja proslava Dana grada Trogira bila je u znaku Petra Graše koji je sinoćnjim spektakularnim koncertom oduševio prepuni Trg Ivana Pavla II. Jedan od najpopularnijih pjevača u regiji Trogir u srcu nosi još od djetinjstva, jer u obližnjem Vinišću ima vikendicu.

''Imam vikendicu već 40 i nešto godina, spadamo pod trogirsko područje, tako da s te strane bi se reklo da sam svoj na svome. Inače, jednako tako Trogir je grad u kojem su se moji roditelji prije točno 50 godina ispred katedrale tu vjenčali, tako da me vezuju neke lijepe uspomene.''

Unatoč ludom koncertnom tempu, miljenik publike uspio je uhvatiti dva dana za berbu maslina koje su ove godine u Vinišću, kaže, fantastično urodile.

''Bio sam u berbi jer je to nešto što ja obožavam. To je meni apoteoza života, brat masline i čekat to ulje da izađe nekako stvarno bih to propustio samo da sam na nekom drugom kontinentu.''

Petar nam je otkrio i kako se 15 dana nakon poroda osjećaju supruga Hana i novorođeni sinčić Toni, koji je ime dobio prema pjevačevu djedu.

''Svi su dobro. Lijepo je, kući su, ja se trudim što je više moguće biti s njima, tako da sam sad nekoliko dana uz to malo stvorenje. Sve ide svojim tijekom, sve je dobro.''

Kako je Alba reagirala na bracu?

''Začuđujuće dobro! Vidjet ćemo što će biti u budućnosti, djeca se najčešće tuku, ja to znam po sebi i svojoj sestri, tako da sam spreman na to.''

Osim u vrhunskom glasu, četveročlana obitelj Grašo uživa i u kulinarskim specijalitetima ovog 48-godišnjeg Splićanina.

''Pa ja volim kuhati. To je tako rijetko jer život je takav da me nema, ali kad dođem doma onda se trudim biti domaćin s te strane i vole to što kuham, zato što kuham ono što vole.''

A nas je zanimalo pomogne li punac Tonči Huljić u mijenjanju pelena.

''Pa Tonči u svom životu nije promijenio žarulju, a kamoli pelene. Ne, on je čuo da pelene postoje. Osim toga, Tonči je u godinama kad njemu slijede pelene, tako da ćemo morat duple pelene mijenjati.''

Grašo 2025. slavi 30 godina karijere turnejom ''Volim i postojim'' po cijeloj regiji. Prvi koncert u Lisinskom nakon 10 godina planuo je u rekordnom roku.

''Mi smo nekako iz nekog 30-godišnjeg iskustva očekivali da će se relativno brzo prodati prvi koncert, ali s obzirom da je šest mjeseci ranije nismo baš to očekivali u tri-četiri dana. Evo, prodaje se i drugi i mislim da će i on vrlo brzo biti pri kraju, tako da ne znam koliko ću dana moći odraditi koncerata u svibnju jer već imam neke dogovorene koncerte, ali svakako bit će više od dva.''

Slavljenička turneja donosi jedinstveno glazbeno putovanje kroz tri desetljeća velike karijere koja su, priznaje, proletjela.

''Onda sam sebi kažeš, e već ti dolaze neke djevojke i kažu moja vas je mama voljela. To je divno, ali malo zaboli, a sad je i moja vas baka baka voli (smijeh). Ali dobro, ja sebe zaista držim kao unutra mladog čovjeka, ono što kažu, nije bitno koliko godina ima u životu nego koliko života ima u godinama. Imam puno života u godinama i osjećam se zaista kao mladić. Je li prošlo brzo? Je. Je li bilo svega? Je. Jel bi sve ponovio? 99 % bih.''

Petar će za doček 2025. nastupiti u Puli, dok će božićne blagdane tradicionalno provesti s obitelji.

''Bit će malo vremena za biti kući, bit će malo vremena i za odmorit se. Mislim da sam to stvarno zaslužio. Bit ću kući, bit ću uz svoje i to mi je najljepši poklon i najveći odmor kad sam doma.''

Bit će ovo poseban Božić u obitelji Grašo, prvi s malenim nasljednikom Tonijem.

