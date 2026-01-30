Pretraži
legendarni mate bulić!

Koliko dobro znate pjesme kralja dijaspore? Pokušajte nastaviti stihove!

Piše H.L., Danas @ 21:09 Celebrity komentari
Mate Bulić Mate Bulić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Glazbenik s višedesetljetnom karijerom, poznat kao kralj dijaspore, ostao je vjeran pjesmama koje slave domovinu i korijene, a u našem kviz provjerite koliko ih doista znate.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Zlatko Dalić i njegova supruga Davorka sredili se za dodjelu Cesarice
skladan par
Dalići u elegantnom izdanju: Naš izbornik i supruga posebno su se sredili za gala večer
Jasna Zlokić oduševila na Cesarici: Sa 70 godina izgleda fantastično i zapjevala s mlađom ekipom
blista!
Znate li koliko joj je godina? Jasna Zlokić potvrdila status legende hrvatske scene
Antonio Maričević i Senka Turina zablistali na dodjeli Cesarica
na cesarici
Pjevač koji ima hit s Thompsonom ponosno pozirao uz zgodnu suprugu, povezala ih je tragedija
Marko Perković Thompson iznenadio na dodjeli Cesarica: Na pozornici preuzeo nagrade
preuzeo nagrade
Kakvo iznenađenje! Thompson nasmijan došao na Cesaricu, ovo je njegov rijetki javni istup
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
Pao strastveni poljubac Anđele Stević Žugić i njezina supruga na premijeri "Svadbe"
na premijeri filma "svadba"
Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Ovaj grad pozvao rukometaše i Thompsona: "Ako Tomašević neće, mi vas čekamo..."
Pripreme za doček
Ovaj grad pozvao rukometaše i Thompsona: "Ako Tomašević neće, mi vas čekamo..."
U Hrvatskoj potvrđen novi slučaj opasnog virusa, na snazi biosigurnosne mjere
Oglasilo se Ministarstvo
U Hrvatskoj potvrđeni novi slučajevi opasnog virusa, na snazi biosigurnosne mjere
show
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
zdravlje
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Simptomi se često javljaju u zadnjoj fazi
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Većina ljudi ne zna ovo o herpes zosteru, a posljedice mogu trajati godinama
Mitovi i istine
Većina ljudi ne zna ovo o herpes zosteru, a posljedice mogu trajati godinama
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
tech
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Nema iznenađenja
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
sport
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Nakon žestokih kritika
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Hrvatska ostala bez snage, Njemačka je u finalu Eura: U nedjelju po broncu!
IDEMO PO BRONCU!
Hrvatska ostala bez snage, Njemačka je u finalu Eura: U nedjelju po broncu!
VIDEO Karabatić uoči polufinala protiv Njemačke: "Jedino što znam je da će Hrvatska..."
otvorena utakmica
VIDEO Karabatić uoči polufinala protiv Njemačke: "Jedino što znam je da će Hrvatska..."
tv
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
Daleki grad: Teško joj je pronaći prave riječi
DALEKI GRAD
Teško joj je pronaći prave riječi
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Tjedni jelovnik od 26. 1. do 1. 2. 2026. brza jela malo sastojaka
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
novac
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Velika ulaganja
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Posebno izdanje
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
lifestyle
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Zagreb špica: Zeleni "statement" kaput u street style izdanju
E, TO JE STIL!
Wow! Dama iz Zagreba u kaputu za kojim se okretala cijela špica
Kolač mjeseca: Mokri kolač od jabuka
Kolač mjeseca
Ne može brže i lakše: Recept za mokri kolač koji ste najviše pretraživale
sve
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Nakon žestokih kritika
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Hrvatska ostala bez snage, Njemačka je u finalu Eura: U nedjelju po broncu!
IDEMO PO BRONCU!
Hrvatska ostala bez snage, Njemačka je u finalu Eura: U nedjelju po broncu!
VIDEO Karabatić uoči polufinala protiv Njemačke: "Jedino što znam je da će Hrvatska..."
otvorena utakmica
VIDEO Karabatić uoči polufinala protiv Njemačke: "Jedino što znam je da će Hrvatska..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene