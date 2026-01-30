Koliko dobro znate pjesme kralja dijaspore? Pokušajte nastaviti stihove!

Glazbenik s višedesetljetnom karijerom, poznat kao kralj dijaspore, ostao je vjeran pjesmama koje slave domovinu i korijene, a u našem kviz provjerite koliko ih doista znate.

Mate Bulić jedan je od najpoznatijih pjevača zabavne glazbe s ovih prostora, s karijerom dugom više od četiri desetljeća. Stekao je nadimak "kralj dijaspore", a njegovi nastupi redovito su punili dvorane diljem Europe.

Prepoznatljiv je po specifičnom glasu i domoljubnom repertoaru, a za sve obožavatelje njegove glazbe pripremili smo poseban kviz! Provjerite koliko dobro poznajete njegove nezaboravne hitove – vaš je zadatak nastaviti stihove.

Znate li baš sve o filmu koji je prije 10 godina zaludio svijet? Kviz o filmu ''La La Land'' pronađite OVDJE.

Kviz o pjesmama grupe Vigor je OVDJE.