zapjevajte i opustite se!
Ma tko uz njih nije zaplesao? Pokušajte nastaviti stihove hitova grupe Vigor
Piše J. C. ,
Danas
@ 20:46
Zanimljivosti
Mario Roth
Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Zabavite se i zapjevajte uz kviz o najvećim hitovima jedne od najpopularnijih grupa na hrvatskom prostoru.
Vrijeme je da provjerimo koliko dobro poznajete pjesme grupe Vigor.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Njihovi stihovi su puni emocija, ljubavi, trenutaka u kojima se svatko može prepoznati.
Zato se opustite, zapjevajte iz srca i pokažite koliki ste fan grupe Vigor u našem kvizu.
