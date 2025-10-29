Pogledajte što je Prijin suprug Filip učinio za pjevačicu na koncertu mladog Slavonca

Filip Živojinović pjevao Aleksandri Prijović u prvom redu na koncertu Jakova Jozinovića u Beogradu.
Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović sinoć je raspametio publiku na koncertu u MTS dvorani u Beogradu, a u prvom redu sjedila je velika regionalna zvijezda Aleksandra Prijović.3 vijesti o kojima se priča Razišli se Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' samozatajni par Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete
Ona je na koncert stigla sa suprugom Filipom Živojinovićem koji je nakon nekog vremena također sjeo ispred nje u prvom redu, te joj uz Jakova pjevao Gibonnijev ''Libar''.
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake
''Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatkorječivo'', pjevao je Filip ne skidajući osmijeh s lica.
@republika.zabava #jakovjozinovic #aleksandraprijovic #filipzivojinovic ♬ original sound - Republika Zabava
Što je Aleksandra rekla o mladom Jakovu koji je doživio nevjerojatnu popularnost u kratkom roku, pogledajte OVDJE.
Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram
Osim Prije, na koncertu je bila još jedna velika folk-zvijezda, više pročitajte OVDJE.
Jakov Jozinović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Pogledaji ovo Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena
Nakon uspješnog koncerta Jakov je najavio još jedan u Beogradu, i to na puno većem mjestu. Više pročitajte OVDJE.
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Galerija 16 16 16 16 16
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine
Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert