Pogledajte što je Prijin suprug Filip učinio za pjevačicu na koncertu mladog Slavonca

Filip Živojinović pjevao Aleksandri Prijović u prvom redu na koncertu Jakova Jozinovića u Beogradu.

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović sinoć je raspametio publiku na koncertu u MTS dvorani u Beogradu, a u prvom redu sjedila je velika regionalna zvijezda Aleksandra Prijović.

Ona je na koncert stigla sa suprugom Filipom Živojinovićem koji je nakon nekog vremena također sjeo ispred nje u prvom redu, te joj uz Jakova pjevao Gibonnijev ''Libar''.

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake

''Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatkorječivo'', pjevao je Filip ne skidajući osmijeh s lica.

Što je Aleksandra rekla o mladom Jakovu koji je doživio nevjerojatnu popularnost u kratkom roku, pogledajte OVDJE.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Osim Prije, na koncertu je bila još jedna velika folk-zvijezda, više pročitajte OVDJE.

Jakov Jozinović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena

Nakon uspješnog koncerta Jakov je najavio još jedan u Beogradu, i to na puno većem mjestu. Više pročitajte OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Hoćete li ići na koncert u Sava Centar? Da

Ne

Ne jer čekam da dođe u Arenu Zagreb Da

Ne

Ne jer čekam da dođe u Arenu Zagreb Ukupno glasova:

Galerija 16 16 16 16 16

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert