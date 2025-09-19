Natali Dizdar iskreno o majčinstvu: ''Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće...''

Natali Dizdar prije sedam mjeseci postala je majka. Svoju djevojčicu rodila je u Francuskoj, a ljeto je s njom i suprugom provela u Dalčmaciji. Koliko ju je majčinstvo promijenilo te kakva je beba njezina kći Lola, podijelila je s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin.

Na koncertu u čast Gabi, Matiji i Arsenu prošlog vikenda u Zagrebu, zapjevala je i Natali Dizdar. Bio je to jedna od njezinih rijetkih izlazaka otkad je u veljači ove godine prvi put postala mama.

''Kad me pitaju kako mi se život promijenio sve mi je isto, samo bolje'', kaže Natali.

Njezina kći Lola, tvrdi Natali - beba je za poželjeti.

''Svi mi kažu da ju nisam zaslužila. Bebica je užasno čil, spava dobra je, mislim i da nije dobra bilo bi super, ali stvarno mogu biti zahvalna''.

Majka je postala s 40 godina, a njezin put do majčinstva nije bilo lagan.

''Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće i dok smo ju dobili, stvarno dug put i jako sam zahvalna što smo tu di jesmo''.

Biti mama - taj joj je osjećaj teško opisati riječima.

''Ne može se to, to ti je kao da ti netko ide objasniti kako je to biti zaljubljen moraš to doživjeti''.

Natali je rodila u Francuskoj, a porođaj je prošao bez problema.

''Meni je prošlo super ne samo zbog boli nego baš smo to dobro odradili, dobro smo se pripremili, bili su super doktori, super bolnica i cijeli taj sustav di su se pobrinuli ne samo za mene nego i za njega i bebu, predivno iskustvo''.

Iako živi u Parizu, 3 mjeseca ovog ljeta provela je u Hrvatskoj.

''Super mi je jer mi je mama tu pa mi je veliak pomoć, a drugo super mi je jer dijete ne želi izaći iz mora tako da mi je baš drago da je prvo ljeto provela u Dalmaciji''.

7 mjeseci nakon porođaja, ova zadarska pjevačica izgleda sjajno, i to bez previše truda.

''Prestala sam jesti paris bruele,. šalim se nisam ništa radila, jela sam zdravo i malo sam se skulirala s tim slatkim jer se to otelo kontroli pred kraj trudnoće''.

''Nisam još na svojoj kilaži, ima tu još malo''.

A pomalo se vraća i koncertima.

''Uzela sam si 6 mjeseci pauze, imala sam par nekih koncerata lijepih ljetnih, ovako na pozornici na otvorenom''.

I kad je na pozornici, ne brine se previše jer joj se sa spavanjem bebe posrećilo.

''Ona je zaspala, onam spava kroz noć tako da nije neki problem, ako bude neki problem sići ću s pozornice, ali nije nepredvidiva beba''.

Iduće godine planira dva velika koncerta u Zagrebu, i to baš za Dan zaljubljenih.

''To mi je onako baš u fokusu, to smo baš htjeli, cijelu prošlu godinu smo po tome planirali onda smo pomakli taj koncerta na 12 .mjesec, to je ispalo super, to je bila kao moja oproštajka, ali Valentinovo je ipak moj datum''.

Danju mama, navečer pjevačica – Natali, čini se, ima dobar plan kako balansirati ove dvije uloge.

