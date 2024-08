Branko Đurić u izlazak je poveo suprugu Slovenku, a njen zamamni dekolte ukrao je svu pozornost sa slavnog supruga!

Branko Đurić Đuro stigao je na crveni tepih Sarajevo Film Festivala, a svu pozornost ukrala je njegova supruga Tanja Ribič.

Bosanskohercegovački glumac Branko Đurić Đuro prisustvovao je crvenom tepihu treće večeri Sarajevo Film Festivala.

Iako je svojim šarmom i humorom pokušao dotaknuti sve pristune, više pozornosti ukrala je njegova lijepa supruga Tanja Ribič.

Dok je on nosio bijele traperice te tamnu košulju, ona je blistala u jednostavnoj haljini na bretele s dubokim dekolteom, a cijelu kombinaciju podigla je crvenim ružem i svjetlucavim sandalama.

Par je u braku od 1998. godine, a zajedno su duže od tri desetljeća.

''Supruga me nasmijava, ona je jako duhovita. Dok je ljubav, to traje znate i sami, dok postoji ta neka magija između dvoje ljudi, dok to traje, moram kucnuti negdje u drvo... I to, evo, kod nas traje. Čini se da smo se našli nekako u svemiru", ispričao je Branko prošle godine u IN magazinu.

Tom je prilikom spomenuo i njihove kćeri Zalu i Elu.

''Svi se mi nasmijavamo. Starija kći je isto glumica, mlađa će isto krenuti tim putem, i sin se bavi sličnim poslom. Uvijek se smijemo, uvijek je tu neka šala, neki humor'', rekao je.

Njihova kći Zala već uspješno korača glumačkim stopama svojih roditelja, a studij glume završila je u New Yorku. Prošle godine privukla je veliku pozornost na Pulskom filmskom festivalu, gdje je predstavljala film u kojem glumi "Šesti autobus".

Zanimljivo je da je Zala dobila ime po jogurtu.

''Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smjeli ni maštati o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dijete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kći zvati. Imali smo negdje sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvijek smo tu gledali i maštali da ćemo nekad imati Zalu'', otkrila je jednom prilikom Đurina supruga Tanja.

Đuro je prošle godine na društvenim mrežama pokazao i svoju mlađu kćer Elu, i to povodom njezina 18. rođendana.

Supruga Tanja jednom je prilikom ispričala i kako je započela njihova romansa.

"Upoznali smo se kada je došao kao glumac gostovati u našem kazalištu u Sloveniji. Igrali smo muža i ženu i zaljubili se. Osvojio me je svojom karizmom, dobrotom i inteligencijom", kazala je za Azru.

Glumac iz prvog braka s Nevenom Đurić ima još i sina Filipa.

