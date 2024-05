Branko Đurić Đuro već 30 godina ljubi lijepu Slovenku, a zanimljiva je priča o imenu koje su dali starijoj kćeri

Branko Đurić od 1998. godine u braku je s Tanjom Ribič, no zajedno su duže od 30 godina, a još su zaljubljeni kao prvog dana.

Glumac Branko Đurić Đuro ovih je dana proslavio 62. rođendan, a većinu svog života proveo je uz slovensku glumicu Tanju Ribić (55).

Par je u braku od 1998. godine, a zajedno su duže od tri desetljeća.

''Supruga me nasmijava, ona je jako duhovita. Dok je ljubav, to traje znate i sami, dok postoji ta neka magija između dvoje ljudi, dok to traje, moram kucnuti negdje u drvo... I to, evo, kod nas traje. Čini se da smo se našli nekako u svemiru", ispričao je Branko prošle godine u IN magazinu.

Tom je prilikom spomenuo i njihove kćeri Zalu i Elu.

''Svi se mi nasmijavamo. Starija kći je isto glumica, mlađa će isto krenuti tim putem, i sin se bavi sličnim poslom. Uvijek se smijemo, uvijek je tu neka šala, neki humor'', rekao je.

Njihova kći Zala već uspješno korača glumačkim stopama svojih roditelja, a studij glume završila je u New Yorku. Prošle godine privukla je veliku pozornost na Pulskom filmskom festivalu, gdje je predstavljala film u kojem glumi "Šesti autobus".

Zanimljivo je da je Zala dobila ime po jogurtu.

''Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smjeli ni maštati o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dijete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kći zvati. Imali smo negdje sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvijek smo tu gledali i maštali da ćemo nekad imati Zalu'', otkrila je jednom prilikom Đurina supruga Tanja.

Đuro je prošle godine na društvenim mrežama pokazao i svoju mlađu kćer Elu, i to povodom njezina 18. rođendana.

Supruga Tanja jednom je prilikom ispričala i kako je započela njihova romansa.

"Upoznali smo se kada je došao kao glumac gostovati u našem kazalištu u Sloveniji. Igrali smo muža i ženu i zaljubili se. Osvojio me je svojom karizmom, dobrotom i inteligencijom", kazala je za Azru.

Glumac iz prvog braka s Nevenom Đurić ima još i sina Filipa.

Pogledaji ovo inMagazin Branko Đurić Đuro o 30 godina ljubavi sa suprugom Tanjom i trikovima kojima održava vitalnost: ''Vježbam jogu, meditiram, tuširam se hladnom vodom...''

Pogledaji ovo Celebrity Branko Đurić Đuro prisjetio se prerano preminulog prijatelja koji je osnovao jedan od najvećih regionalnih bendova

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako je Severina odgovorila na Karleušine provokacije, uz urnebesnu fotku iskopala je i iznenađujuće snimke!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ben Affleck smrknuta lica stigao na zabavu svoje kćeri, a ono što je nosio u ruci mnoge je zabrinulo