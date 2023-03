Branko Đurić podijelio je nostalgičnu fotografiju s kćeri koja je nastala prije 18 godina, a imao je i poseban povod!

Bosanskohercegovački glumac, redatelj i glazbenik Branko Đurić Đuro na svom je Instagramu objavio fotografiju s najmlađom kćeri Elom i čestitao joj rođendan.

Branko Đurić Đuro prisjetio se mlađih dana povodom rođendana svoje kćeri Ele te joj predivnim fotografijama čestitao rođendan.

''18 godina kasnije. Sve najbolje, moja mala princezo'', napisao je Đuro u opisu fotografije.

Na prvoj fotografiji Đuro pozira sa Elom dok je još bila beba te je drži u naručju, a na drugoj su fotografiji otac i kći zagrljeni pozirali, i to 18 godina kasnije.

Pratitelji su u komentarima Eli uputili veliki broj čestitki.

Inače, Ela je od oca naslijedila umjetničku crtu te je sarajevsku publiku oduševila nastupom na koncertu grupe ''Bombaj Štampa'' prije 4 godine.

''Sviram klavir i gitaru te pjevam. Bliska mi je i gluma, ali glazba me više zanima. Pišem pjesme i planiram ih nekad i izdati. Najčešće su to ljubavne pjesme koje nastaju tako što ono što osjećam stavim na papir'', otkrila je Ela u jednom od intervjua.

Inače, Branko je u sretnom braku s Tanjom Ribič te s njom ima dvije kćeri - Zalu i Elu, a glumac iz braka s bivšom suprugom Nevenom ima sina Filipa.

Kći Zala također se bavi glumom, a studirala ju je u dalekom New Yorku.

''Tata mi najviše pomaže tako što se neće petljati jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao kad bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača'', rekla je jednom Zala za Blic.

