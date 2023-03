Marija Selak Raspudić otkrila kako je vratila liniju nakon poroda: "Svi me pitaju kako sam tako brzo izgubila 20 kila"

Marija Selak Raspudić progovorila je o svojem intenzivnom tempu nakon rođenja drugog djeteta.

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić pred kraj siječnja zaključila svoj rodiljni dopust i vratila se na posao nepunih šest mjeseci nakon rođenja sinčića Ilije.

Sa suprugom i kolegom zastupnikom Ninom Raspudićem ima još i trogodišnju kći Danicu, a uz saborske i majčinske obaveze, Marija radi i kao izvanredna profesorica na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te je voditeljica i jednog projekta na Oxfordu.

O svojem intenzivnom tempu sada je progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Pomirila sam se da je sada tako, što ću - nemam taj luksuz predaha. Kod mene je uvijek - goni dalje. Naravno, i Nino je tu, pomaže sve što treba, pa evo i sada dok mi razgovaramo, on čuva djecu. Al ima tih nekih trenutaka... evo baš nedavno je bio jedan gadan dan; znači cijelo jutro ja sam trčala, trčala, trčala, jedna obaveza, druga, treća... Napokon sam došla doma i mislim se - moram se malo odmoriti, a Nino koji ih je cijelo to vrijeme čuvao, dočekao me na vratima i rekao kako nije sjeo satima i mora odmoriti", ispričala je Marija, koja je brzo nakon poroda izgubila sve kilograme dobivene u trudnoći.

"Uglavnom ne spavam, jer mali se budi svakih sat vremena, pa dojim. I tako u krug cijelu noć. Onda me pitaju kako sam tako brzo izgubila 20 kg dobivenih u trudnoći. Nestali su zato što me 'taru'", objasnila je kroz smijeh.

Požalila se i kako trenutno nema vremena za društveni život te da joj je vrhunac zabave san.

Podsjetimo, Marija i Nino Raspudić vjenčali su se u tajnosti, a upoznali su se u jednoj emisiji, nakon koje su zajedno krenuli u politiku. Prije toga su boje imali uspješne akademske karijere, Marija kao docentica humanističkih znanosti, a Nino kao talijanist. Osim dvoje djece s Marijom, Nino ima i kćer iz prvog braka.

Na prošlim parlamentarnim izborima zajedno su ušli u Sabor na listi Mosta.

