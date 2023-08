Dekolte lijepe glumice zasjenio je i njenog slavnijeg supruga, a jednim su potezom pokazali i koliko se još vole nakon 25 godina braka!

Branko Đurić sa suprugom Tanjom Ribič pojavio se na 29. Sarajevo film festivalu gdje su mamili poglede u bijelom stajlingu.

Glumac Branko Đurić u dobrom raspoloženju stigao je na Sarajevo film festival, a društvo mu je pravila supruga i također glumica Tanja Ribič.

Branko je na sebi imao elegantno bijelo odijelo ispod kojeg je nosio tamnoplavu majicu, a na nogama kožne sportske tenisice. Kao modni dodatak nosio je zlatni lančić i sunčane naočale.

Za ruku je ponosno držao svoju bolju polovicu Tanju koja je obukla bijelu haljinu s dubokim dekolteom i tako istaknula raskošne grudi, a uz nju je sjajno uskladila bež otvorene sandale. Kosu je raspustila, a na usne je nanijela crveni ruž.

Osim što su se cijelo vrijeme držali za ruke i zaljubljeno gledali, pažnju su privukli i svojim dobro usklađenim kombinacijama.

Branko je svojoj kćeri Eli nedavno čestitao 18. rođendan posebnom fotografijom iz rodilišta. Podsjetimo, Branko je u sretnom braku s Tanjom Ribič te s njom ima dvije kćeri - Zalu i Elu, a glumac iz braka s bivšom suprugom Nevenom ima sina Filipa. Zala se također bavi glumom, a studirala ju je u dalekom New Yorku.

''Tata mi najviše pomaže tako što se neće petljati jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao kad bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača'', rekla je jednom Zala za Blic.

