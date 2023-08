Nekad su joj branili da bude seksi, a sada je uhvaćena u klinču s prijateljicom dok ih je gledala cijela plaža

Jess Glynne snimljena je kako razmjenjuje nježnosti s prijateljicom dok uživaju na odmoru na Ibizi.

Britanska pjevačica Jess Glynne uživa na odmoru na Ibizi, a da se itekako opustila svjedoče njezine fotografije na kojima je snimljena u klinču s prijateljicom dok su bile u moru.

33-godišnja Jess pokazala je pritom vitku figuru u crnom badiću bez naramenica u kojem je grlila i ljubila plavokosu prijateljicu, a na paparazze koji su ih snimali nisu se puno obazirale.

Jess je nedavno privukla pažnju obožavatelja nakon što je izjavila kako misli da je jako tužno što niti jedna žena nije nominirana za najbolju umjetnicu na BRIT Awards.

"To je stvarno tužno i ne bi trebalo biti tako. Nešto se mora promijeniti. Ali sve što ću reći je da sam jako ponosna na to što sam žena kakva jesam", izjavila je Jess za The Sun.

Jess je potom otkrila i kako je bila pritisnuta da bude izlaže svoje tijelo od strane šefova glazbene industrije i skinula se kako bi promovirala svoj singl "What Do You Do?".

"Nisam se smjela osjećati seksi niti raditi te stvari jer sam bila kontrolirana, na neki način", zaključila je Jess.

