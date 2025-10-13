Alen Bičević sasvim otvoreno o novom imidžu: ''Kad gledam stare slike, toliko sam si čudan ćelav!''

Alen Bičević bio je gost emisije Zdravlje na kvadrat.

Alen Bičević, uvijek duhovit i iskren, gostovao je u emisiji u kojoj se otvoreno razgovaralo o zdravlju, prehrani, životnim navikama i – kosi. Ovaj popularni glazbenik kroz smijeh i samoironiju opisuje svoje borbe s kilogramima, ljubav prema hrani i vježbanju, ali i otkriva kako se odlučio za novi imidž.

Alen je 32-godišnjak koji otvoreno priča o svojoj borbi s kilogramima koju je prošao.

''Sad sam nekih 93/4, ali idealno bi bilo da imam 83/4. Ali zato se moram fatalno i nesretno zaljubiti. E onda nisam gladan!'', šali se.

O borbi s kilogramima puno je pričao. Posao zahtijeva da izgleda dobro. Jesu li ga mučili kilogrami viška.

''Ma nisu me mučili, već mi je bilo jako teško. Trebaš ti skakati sa sto kila! Nekako ti je uvijek ugodnije da ti košulja dobro stoji, da hlače dobro stoje, da se sve to može zakopčati i da te ništa ne steže. Nisam ja imao kompleksa zbog debljine, ali sam kasnije osvijestio da je ipak ljepše biti fit i mršav, da je odraz u ogledalu bolji – pa i od najboljeg tiramisua! Ali, džaba mi kad volim slatko''.

Priznaje da je lud za hranom i da ti je hrana utjeha!

''Ja sam deset puta bolja osoba kad se najedem! I sad imaš sreće što sam doručkovao prije pa možemo lijepo razgovarati. Gurman sam, znaš. Kažu ljudi skuplja ti se voda. Ma ne skuplja, skuplja ti se hrana jer smo svi proždrljivi! Ja kad vidim čokoladu, ne mogu pojesti jedan red. Da imam tu sposobnost pojesti samo jedan red, bavio bih se telekinezom – mogao bih kontrolirati predmete!''.

Ali ipak je discipliniran.

''Moram biti! Do 112 kg nisam više došao koliko sam imao. A gle, odrastao sam na Lošinju, na pašti, na talijanskoj kuhinji i jednostavno sam proždrljiv. I mater mi je takva, i stari mi je takav. Jednostavno, svi smo takvi u obitelji''.

Vježbanje ne voli, ali treninge ne propušta.

''Mrzim, mrzim. Natjeram se. Imam dobrog trenera koji me trpi. Ne znam odakle njemu toliko strpljenja. Ja sam, zaista, gamad kad dođem u tu teretanu. Ne da mi se, pa neću, a on broji kao da se ništa ne događa. To još i hajde, ali nisam discipliniran što se prehrane tiče. I zato to tako ide. I onda ti moji budni vikendi i noćni život – to te dodatno iscrpi. Stalno si umoran i stalno gladan. Najedem se i odmah zaspem, i tako u krug''.

Evo što nam je ispričao o novom imidžu - kosi.

''Nije me smetalo nego su mi ponudile moje cure s Nove TV. Bili smo na edukaciji. Petnaest godina prije toga nisam imao kosu. I one kažu – hajde da probamo. Ako ti se ne svidi, skinemo i – koga briga! I to mi se toliko svidjelo, da ni ja, niti moji u bendu, niti doma, ni prijatelji, ne mogu me zamisliti bez kose. Kad gledam stare slike, toliko sam si čudan ćelav! Nije mi to loše stajalo, ali zbog posla izgledam puno pristupačnije. I kad sam stavio kosu – kao da sam se najeo''.

Alen Bičević Foto: Zdravlje na kvadrat

Kako to funkcionira, stavi tupe svako jutro?

''Ne svako jutro. To traje po dva, tri tjedna. Nije to onaj tupe koji ti vjetar otpuše. Idem s njim i u teretanu, i u saunu, kosu perem normalno. Bio sam i na gliseru s njim i nije odletio. Dok ne izmisle nešto novo – ovo ćemo furati''.

Alen Bičević Foto: Zdravlje na kvadrat

Živopisno, iskreno i s puno smijeha – tipično za Alena Bičevića. Njegov humor i opuštenost čine ga gostom kojeg se uvijek rado sluša, jer i kad priča o kilogramima, kosi ili umoru – sve pretvori u šalu.