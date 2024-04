Bila je poznata po svom specifičnom izgledu i jedinstvenom talentu, a onda je njena prerana smrt potresla glazbeni svijet!

Londonska pjevačica Amy Winhouse do svoje prerane smrti, koja je prije gotovo 13 godina potresla glazbeni svijet, dosegla je planetarnu slavu. Njen život sada je ovjekovječen i u filmu naziva ''Back To Black''. Svjetsku premjeru imao je u Londonu.

Do prerane smrti u 27. godini života, uzrokovane trovanjem alkoholom, Amy Winheouse smatrana je jednom od najtalentiranijih pjevačica svoje generacije.



Biografski film ''Back to black'' potpisuje redateljica Sam Taylor-Johnson, koja je bila privatno bliska s pokojnom pjevačicom, pa film otkriva i manje poznate stvari o njoj.



''Njezina ljubav prema životinjama. Imala je mnogo mačaka, na primjer. Imala je tog kanarinca kojim je bila potpuno opsjednuta. Ava, njezin kanarinac. Neke od tih sitnica, samo o njezinoj mekšoj strani, bile su doista zanimljive'', prisjetila se Sam.



S nestrpljenjem je zato dočekana londonska premijera filma o Amy, inače šesterostrukoj dobitnici nagrade Grammy.



Ova redateljica stoji i iza filma ''Dečko koji ne obećava'', snimljenom prema životu Johna Lennona. Legendarnog glazbenika utjelovio je Aaron Taylor-Johnson, s kojim je redateljica u vezi i od kojeg je starija 24 godine. Interes za Aarona dodatno je narastao kad mu je ponuđeno da bude novi James Bond.



Ne dobiva se ni uloga Amy Winheouse svaki dan. U filmu je utjelovljuje Marisa Abela.



A to je tužna priča o iznimno talentiranoj ženi, koja je izdala dva studijska i dva live albuma, od kojih je ''Back to Black'' obarao rekorde.



''Imala sam mnogo satova pjevanja svaki dan četiri mjeseca. I, ali za mene, više od svega, radilo se o tome da stvarno zapišem te tekstove. I, znaš, što je ovo? Kako, tko si ti ako zapisuješ kao 'Love Is a Losing Game' i to samo izlazi iz tebe, znaš, rekao mi je Mark Ronson da je ona napisala tu pjesmu za jedno poslijepodne, osjećaji su tako sirovi, ali da Imati emocionalni kapacitet za upakirati te osjećaje u poeziju je jednostavno nevjerojatan, tako da je bilo pronalaženje, znate, emotivnosti iza toga'', priča Marisa.

Mnogi su je, među ostalim, zapamtili i zato sto je imala turbulentan odnos s Blakeom Fielder-Civilom, s kojim se glumac Jack O’Connell povezao prije snimanja.



O Winehouse su već snimljena dva dokumentarna filma, od kojih je ''Amy'', onaj iz 2015., dobio nagradu Oscar. "Back to Black" dobio je zeleno svjetlo i od Amyne obitelji te uskoro (danas) stiže na velika platna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zanosna kći Zdravka Čolića objavila je provokativnu fotografiju, a on je jasno dao do znanja da mu se to ne sviđa: "Ukorim je, ali ona je takva..."

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekoltirana haljina supruge kontroverznog glazbenika mnoge je podsjetila na već dobro poznate prizore, vezani su za njegovu bivšu!