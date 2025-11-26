Koliko imate točnih?
Jeste li vi rođeni da budete najbolji u ovom kvizu o Lani Jurčević?
Piše H.L.,
Danas @ 21:26
Celebrity
Lana Jurčević
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Lana Jurčević godinama je jedna od prepoznatljivijih glazbenih i medijskih figura na domaćoj sceni.
Iako se u posljednje vrijeme više posvetila obiteljskom životu, hitovi Lane Jurčević, upečatljive suradnje i karizmatični nastupi i dalje žive u sjećanju publike.
evo tko je ona
No koliko zapravo znate o Lani? Samo oni najvjerniji fanovi znat će sve detalje iz njezine karijere – vrijeme je da testirate svoje znanje u našem kvizu!
