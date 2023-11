Preminuo pjevač jedne od najomiljenijih božićnih pjesama i frontmen kultnog benda The Pogues

Shane MacGowan proslavio se 1980-ih kao frontmen grupe The Pogues, a preminuo je u dobi od 65 godina.

Frontmen grupe The Pogues, Shane MacGowan, preminuo je u dobi od 65 godina, nakon osmogodišnje bitke sa zdravstvenim problemima, piše Daily Mail.

Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Victoria Mary Clarke na društvenim mrežama.

MacGowanu je dijagnosticiran virusni encefalitis, stanje opasno po život koje može dovesti do otjecanja mozga, zbog čega je posljednjih nekoliko mjeseci bio hospitaliziran nekoliko puta.

MacGowan se proslavio 1980-ih kao frontmen grupe The Pogues, a otpjevao je i jednu od omiljenih božićnih pjesama.

"Fairytale of New York", MacGowanov duet s Kirsty MacColl, redovito je najpopularnija božićna pjesma među slušateljima u Britaniji i Irskoj. No kad je ta balada objavljena 1987. godine, nije bila božićni broj jedan na britanskim ljestvicama. Tada je vrh pripao pjesmi "Always on My Mind" Pet Shop Boysa.

Poguesi su s McGowanom na čelu svirali na zagrebačkoj Šalati u srpnju 2011. godine.

