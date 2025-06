Vanna progovorila o unučici Mariji: ''To malo trčkara i govori baka, genijalno!''

Novi intimni stihovi, uspomene na oca i veselje zbog nove uloge, one bake. Ivana Vrdoljak Vanna uživa u punini svojeg života. Kako planira provesti ljetne mjesece, otkrila je našoj Jeleni Prpoš za IN magazin, kao i što se krije iza pjesme Bora na licu.

Gubitak voljenih, onaj osjećaj kada ti netko neopisivo nedostaje i kada je nemoguće da netko drugi dođe na njegovo mjesto, teško je opisiv. I zato ga je Vanna pretočila u pjesmu. Jer tako je lakše.

Bora na licu vrlo je osobna pjesma, kojom se ova kantautorica ogolila. Pomalo nenametljiva, a opet u svima onima koji se nose ili su se nosili s prazninom budi dobro poznat osjećaj.



''Nije moja namjera bila da jako rastužujem ljude, ali s dostojanstvom priča o tome da kad ti netko fali se protiv toga zapravo ne trebaš boriti, to je tako, s tim živiš i možemo samo reći, da kad dođe taj val tuge da se čovjek stisne, pritaji i idemo dalje'', objasnila je Vanna.



Jer da, takav je život. Satkan od uspona, padova. sreće i tuge, koji se pretaču u uspomene. A Vanna ih je puna. Tome svjedoči i izložba fotografija u čast njezina pokojna oca, od kojeg je, kaže, naslijedila umjetničku crtu. Za svaku fotografiju arhitekta Bolte Ranilovića, ova glazbenica zna kako je nastala, pa tako i za svoj portret koji je mislima vraća u djetinjstvo u Koprivnici.



Tada su joj se zrele godine činile toliko daleke. Baš kao i bore na licu, prema kojima je nazvala novu pjesmu.



''Ta borba protiv bora je borba protiv jedinog što je realno, to je proces da život teče i da prolazi i da ne nosi samo bore na licu nego i radost, puninu života, sadržaj kojeg je sve više i više'', govori.

Tako je Vannin život prije dvije godine bogatijim učinila unučica Marija.''Fantazija je vidjeti nešto tako malo što je proizveo netko tko je do nedavno bio isto mali. Za mene je to nedavno, a sad to malo trčkara oko tebe i govori ti baka. To je genijalno. Nije da kontriram mladim roditeljima, poštujem, svugdje se trendovi mijenjaju, danas moramo poštivati nešto drugo. Dok je zdravlja, veselje je maksimalno'', zaključila je Vanna.Uz unučicu i ostale njezine najmilije, sina, kćer i supruga, veseli je i suradnja s mladim glazbenicima. Dio njezina posljednja albuma je i pjesma Dan po dan, duet sa Sergejom Božićem.Malo je toga zajedničko glazbenicima koji su danas na početku karijere s Vanninim glazbenim probojem. No ono što bi uvijek trebalo biti univerzalo, kaže ova glazbenica, jesu originalnost i entuzijazam.''Uvijek treba biti ustrajan, komentari kakvi god dođu do tebe, negativni, ako si siguran da si dao sve od sebe i da imaš još nešto što ti čuči negdje tu i što je još i luđe od ovog tu, samo daj'', govori Vanna.Samo daj, Vanna će uvijek rado reći i putovanjima. Nedavno je posjetila Dubai i Abu Dhabi.''Napravljeno je kao nekakav Disneyland za odrasle, pomiču granice, logike, gravitacije i sve je napravljeno da zadivi i to i čini'', ispričala nam je Vanna.Daleko od blještavila nekog novog svijeta, Vanna će provesti ljetne mjesece. No baš tako i želi. Pred njom su koncerti diljem Hrvatske, ali i odmor na omiljenom Braču.''Što se mora tiče, nema ništa ljepše nego ovo naše i to je tako!'', zaključila je.

