Par koji je bio u fokusu javnosti stigao zajedno na Noć vaterpola, nisu skidali osmijehe!

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik bili su na Noći hrvatskog vaterpola, a pred fotografima je razmjenjivao osmijehe.
Pecotić, koji je nedavno objavio novi singl "Svakog Božića", bio je glavna glazbena zvijezda na gala večeri posvećenoj vaterpolistima. Par je stigao dobro raspoložen, a Peco je odmah pokazao svoj zabavni duh poziravši s vaterpolo loptom u ruci i širokim osmijehom, dok je Silviju držao oko struka.
Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik - 4 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Pjevač je nosio elegantnu, ali opuštenu kombinaciju: košulju, prsluk, leptir-mašnu i traperice, uz prepoznatljivi brk koji mu je postao zaštitni znak. Silvia je, pak, oduševila u drskoj, prozirnoj čipkastoj haljini koja je istaknula njezinu figuru. Duga tamna toaleta spuštenih ramena i efektnog nabiranja bila je jedan od najzapaženijih stylinga večeri — jednostavna, seksi i glamurozna u isto vrijeme.
Marko Pecotić Peco Foto: Vojko Bašić / CROPIX
Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Instagram
Par je tijekom večeri razmjenjivao osmijehe i pozirao fotografima, jasno dajući do znanja koliko uživaju u zajedničkim trenucima.
Par je početkom godine bio na dodjeli Cesarice, a više o tome pročitajte OVDJE.
