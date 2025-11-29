Par koji je bio u fokusu javnosti stigao zajedno na Noć vaterpola, nisu skidali osmijehe!

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik bili su na Noći hrvatskog vaterpola, a pred fotografima je razmjenjivao osmijehe.

Pjevač Marko Pecotić Peco i njegova partnerica Silvia Dvornik, privukli su pažnju na ovogodišnjoj Noći hrvatskog vaterpola, događaju na kojem se okupila sportska elita.

Pecotić, koji je nedavno objavio novi singl "Svakog Božića", bio je glavna glazbena zvijezda na gala večeri posvećenoj vaterpolistima. Par je stigao dobro raspoložen, a Peco je odmah pokazao svoj zabavni duh poziravši s vaterpolo loptom u ruci i širokim osmijehom, dok je Silviju držao oko struka.

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik - 4 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Pjevač je nosio elegantnu, ali opuštenu kombinaciju: košulju, prsluk, leptir-mašnu i traperice, uz prepoznatljivi brk koji mu je postao zaštitni znak. Silvia je, pak, oduševila u drskoj, prozirnoj čipkastoj haljini koja je istaknula njezinu figuru. Duga tamna toaleta spuštenih ramena i efektnog nabiranja bila je jedan od najzapaženijih stylinga večeri — jednostavna, seksi i glamurozna u isto vrijeme.

Marko Pecotić Peco Foto: Vojko Bašić / CROPIX

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Instagram

Par je tijekom večeri razmjenjivao osmijehe i pozirao fotografima, jasno dajući do znanja koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Par je početkom godine bio na dodjeli Cesarice, a više o tome pročitajte OVDJE.

