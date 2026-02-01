Pretraži
nešto najslađe!

Ono što je naša pjevačica na špici nosila u ruci osvojilo je svu pažnju prolaznika!

Piše I.G., Danas @ 11:55 Celebrity komentari
Irma Dragičević Irma Dragičević Foto: Josip Moler/Cropix

Irma Dragičević zablistala je na špici sa stilskim izdanjem i psićem u torbi, dok se priprema za nastup na Dori 2026. s pjesmom "Ni Traga".

Lana Ujević Telenta nastupila na dodjeli prestižnih nagrada i oduševila publiku
svestrana lana!
Naša glumica iz serije "U dobru i zlu" oduševila svojim pjevačkim talentom na dodjeli prestižnih nagrada!
Maja Šuput mamila poglede na dodjeli Zlatnog Studija
miljenica crvenih tepiha
Visoki izrez i raskošni detalji na haljini učinili su Maju Šuput zvijezdom večeri
Pop ikona pozirala u toplesu i sve javno objavila
provokativna aguilera
Pop ikona pozirala u toplesu i sve javno objavila: "Majko moja, što je ovo?!"
Matija Cvek objavio je rijetke zajedničke fotografije sa suprugom Miriam
golupčići!
Rijetke zajedničke fotografije Matije Cveka sa suprugom otkrivaju koliko su zaljubljeni!
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Marko Pecotić i Silvia Dvornik mamili pogleda na svečanoj dodjeli nagrade Cesarica
zapalila crveni tepih
Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe
Ivana Banfić nastupila na Megadance partyju u Zagrebu, pokazala je novu frizuru
zaštitnog znaka više nema
Drastična promjena! Ivana Banfić na novim fotografijama izgleda neprepoznatljivo
vijesti
Troje ljudi u Dalmaciji prošlog ljeta privedeno je zbog nasilja
NIZ UDARACA
Makljaža na ulici: Majka udarila sina, prolaznik majku, a na kraju se uključio i suprug
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
SAD odobrio prodaju oružja Izraelu u vrijednosti nekoliko milijardi dolara
NOVA NABAVKA
Amerika dala zeleno svjetlo Izraelu! Ugovorili posao vrijedan 6,7 milijardi dolara
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
