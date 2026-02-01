Ono što je naša pjevačica na špici nosila u ruci osvojilo je svu pažnju prolaznika!

Irma Dragičević zablistala je na špici sa stilskim izdanjem i psićem u torbi, dok se priprema za nastup na Dori 2026. s pjesmom "Ni Traga".
U ružičastom bundastom kaputu, šarenom stylingu i s neodoljivim psićem u torbi, osvojila je poglede prolaznika i fotoobjektive.
Irma Dragičević Foto: Josip Moler / CROPIX
Irma Dragičević Foto: Josip Moler/Cropix
Irma Dragičević - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Osim što plijeni pažnju modnim odabirom, Irma trenutno užurbano priprema nastup za Doru 2026., na kojoj će se predstaviti s pjesmom "Ni Traga", za koju najavljuje pravi glazbeni spektakl.
Irma - 3 Foto: PR
