Zaručnički prsteni poznatih Hrvatica: ''Da sam ga sama birala, isti bih odabrala!''

Svijet još uvijek ne prestaje govoriti o zarukama jedne od najpopularnijih holivudskih glumica Selene Gomez. Procijenjena vrijednost zaručničkog prstena je milijun dolara, što je za slavne sasvim uobičajena brojka. Kako su izgledali zaručnički prsteni poznatih Hrvata, iako znatno jeftiniji, možda su čak bili iskreniji i značajniji.

Manje od pet posto dijamanata na svijetu ima markizni rez. Ovim posebnim prstenom produženog, ovalnog oblika s oštrim vrhovima na oba kraja pohvalila se popularna holivudska glumica Selena Gomez. Ovih je dana otkrila da se nakon 18 mjeseci veze zaručila s Bennyjem Blancom. Stručnjaci procjenjuju vrijednost prstena na milijun dolara.

Vrtoglavu cifru potrošio je i Selenin bivši dečko Justin Bieber, kada je zaprosio svoju sadašnju odabranicu - Hailey Baldwin. Zavjete su obnovili kada je ostala trudna, tako da se ova sretnica može pohvaliti s čak 2 prstena od 18-karatnog žutog zlata, ukrašenih dijamantima, s procijenjenom vrijednošću od oko pola milijuna dolara.

A sada ćemo se spustiti na zemlju i pokazati vam zaručnički nakit naši poznatih lica. Iako je njihova cijena daleko niža, to ne znači da je ljubav manja. Baš kako bi Mladen Grdović rekao, nije u šoldima sve.

''Bila sam preuzbuđena. Bila sam preuzbuđena i ne mogu ti to opisat i presretna sam. OK, sumnjala sam da će se to dogoditi, ali ne na ovaj način'', kaže Snježana Schillinger.

Upravo je na romantičnim Maldivima u takozvanom ''plutajućem doručku'' Franz Schilklinger sakrio maleno dijamantno iznenađenje. Snježana Mehun rekla je ''da'' i pohvalila se predivnim prstenom.

''Nemam riječi! Plakala sam, al' to nismo snimali. Ipak nismo Kardashiani, ali da, plakala sam i bilo je stvarno drugačije. Nisam očekivala da će se to sad tu dogoditi. I nisam očekivala da će to biti za doručkom.''

Na Maldivima se zaručila i influencerica Sonja Kovač.

''Rekao mi je poslije toga da je planirao to već godinu dana. Čak mi je ukrao prsten jedan, poslije mi je to pričao... Iz moje sobe, nije ih htio više uzeti da ja ne bih skužila... Nosio u draguljarnice da bude točna veličina. Savršeno!''

U prošlu je godinu Sandra Perković ušla s najljepšom mogućom viješću - dijamantnim prstenom na ruci i velikim osmijehom na licu!

''Doviđenja, 2022.! Dobro došla, 2023.! Sve vas volim! Buduća gospođa Elkasević'', napisala je tada.

Trenutak kada je Goran odlučio Eciju Ivušić preimenovati u gospođu Belošević, bio je u bajkovitom dvorcu u Firenzi. Skupocjeni prsten s luksuznim princess cut dijamantom, za nju je posebno izrađen u Belgiji.

"To je bio prsten točno po mojoj mjeri, da sam ga sama birala, isti bi izabrala."

No, nije važna veličina kamena, kao ni broj karata zlata, već ono što taj prsten predstavlja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.