Iza futurističkog nastupa Šveđanke krije se jedna od najdramatičnijih priča ovogodišnjeg Eurosonga

Unatoč zdravstvenim problemima i političkim kontroverzama oko svojih izjava, Felicia je večeras futurističkim nastupom pokazala zašto Švedska i dalje ostaje jedan od najvećih favorita Eurosonga.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Usprkos tome što je nedugo nakon prvog polufinala ostala bez glasa, a u petak je na generalnoj probi pala u nesvijest zbog dehidracije, švedska predstavnica Felicia svojim futurističkim nastupom pokazala je zašto njezinu zemlju nikad ne treba otpisati na Eurosongu. Ukupni dojam mnogih je kako mlada Šveđanka, u čijem timu se nalazi i Lamin Holmén, dečko švedske zvijezde Zare Larsson, nastavlja putevima svojih prethodnika u profesionalnom pristupu natjecanju.

Iako je na glazbenoj sceni tek četiri godine, Felicia je nanizala hitove po kojima su je njezini sunarodnjaci odmah zapazili.

Prije solokarijere Felicia je bila dio jednog od najneobičnijih projekata švedske scene – Fröken Snusk.

No Fröken Snusk nije klasična pjevačica, već glazbeni projekt i persona iza koje stoji producent Rasmus Gozzi. Prepoznatljiv po ružičastoj maski i provokativnim tekstovima, projekt je postao viralni hit zahvaljujući zaraznim party pjesmama iz tzv. EPA-dunk žanra.

Felicia je bila originalni glas iza tog lika, ali publika dugo nije znala tko se zapravo krije iza maske. Upravo ta kombinacija anonimnosti i kontroverze donijela je projektu ogromnu popularnost u Švedskoj. Početkom 2025. dolazi do preokreta – Felicia napušta projekt, a Fröken Snusk nastavlja s drugom pjevačicom. Razlaz je, prema dostupnim informacijama, bio obilježen nesuglasicama i čak pravnim sporom.

Umjesto da ostane glas iza lika, odlučila je postati lice svoje glazbe – i to joj se vrlo brzo isplatilo.

Nakon odlaska iz projekta Felicia započinje solokarijeru i ubrzo objavljuje prve pjesme koje potvrđuju njezin potencijal. Svoj stil gradi na spoju modernog popa i klupske energije, ali uz osobnije i emotivnije teme, što je čini bliskom mlađoj publici.

Zanimljivo, i dalje koristi masku kao dio vizualnog identiteta – no sada pod vlastitim uvjetima, djelomično i zbog borbe sa socijalnom anksioznošću, zbog čega joj maska pomaže lakše se nositi s javnim nastupima.

S uvjerljivom pobjedom na televotingu i kod žirija, Felicia i "My System" osvojili su švedsku Doru "Melodifestivalen", no nije prošao ni jedan dan, a Šveđanka je izazvala svađu između švedske televizije SVT i izraelske KAN, zbog čega je intervenirala i Europska radiodifuzna unija.

Nakon pobjede na Melodifestivalenu Felicia je u intervjuu za novinsku agenciju TT izjavila kako joj nije drago što Izrael ima pravo nastupa na Eurosongu, s kojeg se ove godine povuklo pet zemalja iz bojkota.

"Ne mislim da je dobro što Izrael smije sudjelovati. Razmišljala sam o tome hoću li uopće ići na natjecanje, ali sam donijela odluku da ću ipak nastupiti", rekla je pjevačica te dodala kako će "učiniti sve da oni ne pobijede".

Njezini komentari potaknuli su reakciju izraelske javne televizije KAN, koja je čak podnijela žalbu protiv švedske predstavnice. Iz KAN-a su poručili kako žele da Eurosong ostane izvan političkih rasprava te da fokus natjecanja mora biti isključivo na glazbi.

Na cijelu situaciju reagirao je i jedan od organizatora natjecanja EBU, iz kojeg su potvrdili da su kontaktirali švedsku televiziju SVT kako bi podsjetili izvođačicu na pravila koja vrijede za sudionike natjecanja.

Direktor Eurovizije Martin Green u pismenoj izjavi naglasio je kako natjecatelji ne smiju koristiti Eurosong kao platformu za političke izjave ili stvaranje kontroverzi.

"Sudionici ne smiju instrumentalizirati Eurosong niti ga koristiti kao sredstvo političkog pritiska. Svrha natjecanja je slavljenje glazbe i promicanje jedinstva", poručio je.

Nakon nastalih reakcija Felicia je održala sastanak sa SVT-om i predstavnicima svoje diskografske kuće nekoliko dana kasnije te potvrdila da postoje različita mišljenja između nje i organizatora natjecanja, ali je naglasila da ne planira odustati od svog stava.

"Rekla sam jasno što mislim i to ću i dalje govoriti. Sada moramo pronaći način kako ići dalje", izjavila je.



