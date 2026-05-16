Publika ostala bez riječi nakon nastupa Poljakinje koju uspoređuju s Beyoncé

Poljska predstavnica Alicja večeras je u finalu Eurosonga 2026. oduševila snažnom vokalnom izvedbom pjesme "Pray", zbog koje su je korisnici društvenih mreža prozvali poljskom Beyoncé.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Uz r'n'b pjesmu "Pray" na pozornici se predstavila Poljakinja Alicja, kojoj su se pridružila četiri plesača na platformi. Njezina snažna vokalna izvedba posljednjih dana je oduševila korisnike društvenih mreža da su je prozvali poljskom Beyonce.

Alicja Szemplińska, poznata jednostavno kao Alicja, jedno je od najprepoznatljivijih mladih imena poljske glazbene scene, a 2026. godina za nju ima posebno značenje – nakon godina čekanja, konačno nastupa na Eurosongu.

Rođena 2002. godine u Ciechanówu, Alicja je glazbenu karijeru započela vrlo rano, no šira publika upoznala ju je 2019. kada je pobijedila u showu "The Voice of Poland". Upravo tada postalo je jasno da se radi o iznimnom vokalu i izvođačici velikog potencijala.

Već godinu kasnije ostvarila je još jedan veliki uspjeh – pobijedila je na poljskom izboru za Eurosong s pjesmom "Empires" i trebala predstavljati svoju zemlju 2020. godine. Međutim, pandemija koronavirusa otkazala je natjecanje, pa je njezin eurovizijski debi ostao neostvaren.

Ipak, nije odustala. Nakon nekoliko godina rada i razvoja karijere, vratila se jača nego ikad i 2026. ponovno osvojila nacionalni izbor – ovog puta s pjesmom "Pray", koja ju vodi na eurovizijsku pozornicu u Beču.

Pjesma donosi moderni spoj popa, R&B-a i soula, uz snažnu poruku o vjeri u sebe i ostvarivanju snova, što se simbolično poklapa s njezinim vlastitim putem. Zanimljivo je i da se ovoga puta odlučila za izvedbu na engleskom jeziku, jasno ciljajući međunarodnu publiku.

Osim eurovizijske priče, Alicja iza sebe već ima ozbiljan glazbeni put. Objavila je niz singlova, a 2024. i svoj debitantski album, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju na poljskoj sceni.

Danas u Eurosong ulazi kao jedna od vokalno najjačih predstavnica, ali i kao umjetnica koja ima nedovršenu priču – onu iz 2020. godine. Upravo zato njezin nastup 2026. nosi dodatnu težinu i emociju.



