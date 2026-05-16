Eurosong zbog Finkinje promijenio pravila koja godinama gotovo nitko nije mogao zaobići

Finski duo Linda Lampenius i Pete Parkkonen oduševili su publiku spektakularnom izvedbom pjesme "Liekinheitin" spojivši moćan vokal, virtuoznu violinu i veliku scensku produkciju.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Neobični finski duo slavna violinistica Linda Lampenius i pop-rock pjevač Pete Parkkonen ponovno su potvrdili zašto su jedni od favorita ovogodišnjeg izdanja. Uz pirotehniku i rekvizit koji izgleda kao pozornica unutar pozornice, njihova zajednička pjesma "Liekinheitin" došla je do snažnog izražaja pokazavši zašto se već mjesecima unaprijed gledaju hotelski smještaji u Finskoj, a zanimljivo je kako nastupaju pod rednim brojem 17, istim onim pod kojim je grupa Lordi pobijedila sada već davne 2006. godine.

Iza ove glazbene suradnje stoje dvije potpuno različite životne priče – jedna obilježena međunarodnom klasičnom karijerom i velikim skandalima, a druga slavom u talent showu i modernom pop-scenom.

Linda Lampenius rođena je 1970. u Helsinkiju i već kao dijete pokazivala je izniman talent za glazbu. Violinu je počela svirati vrlo rano, a već s osam godina počela je svirati s orkestrom Helsinki Junior Strings, s kojim je kao tinejdžerica nastupala diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike.

Linda Lampenius Foto: Profimedia

Kasnije je postala međunarodno poznata pod umjetničkim imenom Linda Brava i izgradila karijeru klasične solistice, ali i crossover umjetnice koja spaja klasiku s popom, rockom i filmskom glazbom. Tijekom karijere objavila je više albuma i nastupala na velikim koncertnim pozornicama, a publiku je često fascinirala kombinacijom virtuoznog sviranja i glamuroznog imidža. Zanimljivo, u svojoj biografiji ima i epizodnu ulogu u seriji "Spasilačka služba".

Iako je bila poznata po glazbenim uspjesima, Lampenius je krajem devedesetih dospjela u središte jednog od najvećih skandala svoje karijere.

Naime, javno je upozorila na ponašanje finsko-kanadskog modnog milijunaša Petera Nygårda tvrdeći da joj je tijekom boravka u njegovoj vili pokazivao fotografije golih žena i organizirao kontroverzne zabave.

Linda Lampenius i Pete Parkkonen Foto: Profimedia

Nygård ju je potom tužio za klevetu, a dugotrajna pravna bitka završila je 2001. nagodbom – Lampenius je bila prisiljena objaviti javnu ispriku u novinama kako bi izbjegla daljnje odštetne zahtjeve. Godinama kasnije cijela priča dobila je novi kontekst jer je Nygård u međuvremenu osuđen za više seksualnih napada, što je ponovno otvorilo raspravu o događajima iz tog razdoblja, a njemu priskrbilo nadimak kanadski Jeffrey Epstein.

Lampenius je kasnije priznala da je ta pravna bitka bila jedno od najtežih razdoblja njezina života.

S druge strane glazbenog dua nalazi se Pete Parkkonen, finski pop-rock pjevač rođen 1990. godine, kojeg je šira javnost upoznala 2008. kada je sudjelovao u četvrtoj sezoni talent showa "Finnish Idol", u kojemu je stigao do finala i završio na trećem mjestu.

Nakon showa potpisao je diskografski ugovor i objavio album "First Album", koji je odmah zasjeo na vrh finske top-liste i ostvario zlatnu nakladu. Kasnije je objavio još nekoliko albuma i singlova te nastupao na brojnim festivalima, a poznat je po snažnom rock-vokalu i karizmatičnim nastupima.

Parkkonen je često govorio o izazovima iz djetinjstva. Zbog tamnije puti, koju je naslijedio od oca i djeda Pierrea Rassina, francuskog tamnoputog glazbenika porijeklom s Martiniquea, u školi je bio meta rasizma i vršnjačkog nasilja. Dolazi iz glazbene obitelji, a i njegov brat također je pjevač. Parkkonen ima i sina rođenog 2015. godine s pjevačicom Johannom von Hertzen, no u intervjuima je također govorio da može osjećati privlačnost i prema muškarcima, što je dodatno privuklo pažnju medija.

Lampenius i Parkkonen godinama su djelovali u potpuno različitim glazbenim svjetovima – ona u klasičnoj i crossover-sceni, a on u pop-rocku. Njihova suradnja nastala je relativno nedavno, kada su odlučili zajednički sudjelovati na finskom izboru Uuden Musiikin Kilpailu 2026, natjecanju koje bira predstavnika za Eurosong.

S pjesmom "Liekinheitin" osvojili su i žiri i publiku te uvjerljivo pobijedili s ukupno 570 bodova, čime su postali službeni predstavnici Finske na Eurosongu. Zanimljivo, na natjecanju su dobili gotovo 250 tisuća glasova, čime su postotkom nadmašili i neke ranije finske predstavnike poput grupe Lordi i Kääriju.

Njihov nastup kombinira dramatičan vokal, violinske dionice i snažan scenski nastup, zbog čega su već sada među favoritima kladionica. Inače, zahvaljujući tome što su uspjeli dokazati da njezina violina u pjesmi ima glavnu liniju koja Lindi služi kao glas, EBU je dao posebnu dozvolu da može uživo svirati violinu, što je jedna od rijetkih iznimki live izvedbe otkako je ukinut orkestar na Eurosongu.

Iako su njihovi životi poprilično različiti, upravo ovu kombinaciju iskustva i moderne pop-energije mnogi vide kao veliku prednost njihova eurovizijskog nastupa.



