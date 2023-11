Anđa Marić i sin Gašper prvi put zajedno pred kamerama: "Svi smo u dobrim odnosima i neka tako ostane!"

Snažna, borbena, pozitivna i inspirativna, riječi su koje najbolje opisuju Anđu Marić. A kako je opisuje njezin Gašper? Mama i sin prvi put su zajedno stali pred kameru i otkrili sve o svojem odnosu, kako sada izgleda njihova obiteljska priča i zašto su odlučili zajedno raditi.

Prije 11 godina bolest joj je u potpunosti promijenila život. Anđa Marić otad ne prestaje inspirirati svojom pričom, ali i ne prestaje raditi. Prvi put za kamere, o svojoj mami govori sin Gašper.

"Taj put je za mene zapravo inspirativan, vidio sam da nikad ne smiješ odustat, ako je ona uspjela, mogu i ja", rekao je Anđin sin Gašper Dolinčar.

"Opisao bi ju kao moju mamu, ona je još uvijek moja mama", dodao je.

Mama koja odbija govoriti kako se bori s bolešću. Anđa tvrdi da se više ne bori, već pobjeđuje.

"Čini mi se kako mi je svaki dan pobjeda. Zato što i je tako bi trebali gledati, e probudila sam se, e uspjela sam se obuć, došla sam od točka A do točke B, ne mogu si ni dozvolit da gledam kroz prizmu borbe, jer čim kažeš borba odmah je (davi se). A kad kažeš pobjeda - jej druga energija", kaže Anđa.

S pozitivnom energijom i entuzijazmom, još je prije deset godina počela pisala knjige za djecu i odrasle, autorica je brojnih blogova i vlogova. Ista energija spojila ju je s poduzetnicom Lanom Šiljeg pa su pokrenule zajednički podcast u kojem spajaju biznis i showbiznis:

"Mi smo spojile ta dva svijeta u jedan u novu perspektivu, i super nam je zabavno dok to radimo", govori Lana Šiljeg.

"Od kad sam počela raditi s Lanaom stavila sam se u jedan potpuno van svoje komfort zone, i susrećem ljude s kojima se moj život nije okrznuo, poslovni svijet", ističe Anđa.

"Ona pokazuje da vlastitim, provjerom uvjerenja, i stavova možeš nadići i bolest i nedaće i na kraju ima produkcijsku kuću sa svojim sinom, sve se može preokrenuti", zaključila je Lana, .

To su i dogodilo. Kada se rodila ideja za podcast, došlo je i do poslovne suradnje mame i sina:

"Čekaj malo, ako moj sin radi za svog tatu kao snimatelj, godinama već zašto on to nama ne bi radio. I on je rekao ajde idemo probati", ispričala je Anđa.

"Super, to je jako zapravo opušteno, nije nitko tu šef, svi smo zajedno – mi smo tri ekipa – ja radim produkciju, one kontent", nadovezao se Gašper.

I tako Gašper, osim što živi na relaciji Ljubljana - Zagreb, sada i radi s oba roditelja. I nitko više ne odlučuje s kim će biti:

"Uvijek mi je pomagala, zapravo uvijek je bila moj psiholog kroz život, jako mi je pomogla kad sam bio izgubljen pogotovo kad su oni imali 7 godina suda i tako", prisjetio se Gašper.

"Uvijek mu govorim ti si najbolji sin i najljepši sin. Jako sam sretna s njim. Jako je lagan. Cijeli život mi je majčinstvo bilo kao neko disanje lagano i prirodno, nikad se nisam morala brinuti dal ću nešto znati ili neću, imala sam sreću", ponosna je Anđa.

Obiteljska slika, posljednjih godina, mnogo je ljepša nego prije.

"Da definitivno. I mama i moj tata su sad u dobrim odnosima. Svi smo u dobrim odnosima, i neka tako ostane", kaže Gašper.

"Neka ja budem tu, neka on bude tamo i želim mu sve najbolje", ističe Anđa.

"Meni je odlično, imam prijatelje i tamo i tu, znam i hrvatski i slovenski, i tu mi je lijepo i tamo, sad sam tu i mislim da ću ostati", dodaje Gašper.

I uz svoju nezaustavljivu mamu raditi na novim projektima jer Anđinim idejama, kojima širi svoj zarazni optimizam, sigurno ste primijetili, nema kraja.

