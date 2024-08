Sin Đorđa Balaševića snimio je film po očevoj želji pa za IN magazin otkrio: ''Sanjao sam ga prekjučer, to je znak...''

Na Sarajevo film festivalu održana je jedna posebno emotivna premijera. Sin Đorđa Balaševića, Aleksa, predstavio je film "Megdan: Između vode i vatre", priču inspiriranu očevom pjesmom Čovjek s mjesecom u očima. U srcu Sarajeva, našoj Aleksandri Keresman, Enis Bešlagić, koji u filmu igra sportskog menadžera, otkrio je zbog koga je vječni optimist, dok je Aleksa priznao zašto je poseban datum ove premijere i zašto je siguran da je na crvenom tepihu otac uz njega.

Nakon što su se iz Napulja vratili s dvjema festivalskim nagradama, pod zvjezdanim sarajevskim nebom ekipa filma ''Megdan: Između vode i vatre'', domaćoj je publici predstavila ovaj poseban filmski naslov, i to na poseban datum, barem za scenarista i producenta Aleksu, sina Đorđa Balaševića.

''Odabrao sam 22. kolovoz kada se moja Vera rodila pred dvije godine, to je za mene najljepši dan u životu svakako i imao sam tu sreću i priliku da biram između dva datuma, naravno da sam izabrao taj to mi je bila dodatna čarolija na svu ovu sarajevsku kotlinu. Čim je prohodala, doduše ona je rano prohodala, film još nije bio u montaži ali sam rekao da odmah prvi crveni tepih će ona zagaziti pa evo neka to nešto znači u budućnosti.''

Film je sniman kao posveta, ali i ispunjenje želje, legendarnom ocu, čija je pjesma ''Čovjek s mjesecom u očima'', tako dobila svoju ekraniziranu verziju.

''Najteže je sigurno bilo Vojinu Četkoviću koji je tu ulogu iznio na jedan povijesni način, ta uloga što je moj otac govorio, ta je pjesma sama po sebi teška a kamoli uloga da se prenese na filmsku traku.''

No, nije imao izbora, Đole je svoj odabir odavno obznanio.

''To je mala uloga ali jednostavno Đorđe je tražio da ja to igram to je bio ultimatum. Mi smo se upoznali na filmu, igrao sam u Đorđevom filmu ''Rani mraz'' i poslije toga me zvao na svoje koncerte i nisam bio vezan za njegovu pjesmu, bio sam vezan za njega kao za velikog pjesnika'', govori Vojin.

Priča prati život vaterpolista koji se upušta u svijet ilegalnih borbi u kavezima, a ulogu sportskog menadžera odigrao je Enis Bešlagić.

''Mislim da ta uloga u filmu koji je fajterski i impresivne te borbe izgledaju to je jedna uloga čovjeka koji se bori da za svoju porodicu nekako preživi sve i to kad i ne zna što radi, ja sam bio menadžer tog borca pa on jadan i kad nešto ne zna pokušava i vrti na sve strane ustvari neka naša borba naših roditelja koji su morali deset poslova radit da bi se održala porodica.''

Aleksa ga opisuje kao optimista na sajmu pesimizma, koji je tu da nadahne publiku, a Enis svoje nadahnuće pak crpi od onih najmlađih.

''Preko 200 akcija koje sam radio sa djecom koja su nažalost u tim bolničkim hodnicima, i tamo su čekaju neke lijekove i kemoterapije i s njihovim roditeljima onda vi shvatite koliko su ovi zdravi ljudi bolesni u svojim glavama a meni je to davalo motivaciju da budem nasmijan, sretan i zdrav i zahvalan na svemu što imam. Oni su ti koji mene pokreću i kad vidim njihov osmjeh ja znam da sam uspio a ne poštujući crveni tepih ne šetanje i uspjeh na festivalu, njihov osmijeh je moja nagrada.''

Nekadašnju vaterpolsku zvijezdu Petra, koji kreće u igru s visokim ulozima kako bi spasio svoj vaterpolski klub od propadanja, zaigrao je Viktor Savić.

''Ja volim reći da sam se ja za ovaj film pripremao cijeli život jer sam cijeli život u treningu, trenirao sam razne sportove i cijelo vrijeme to održavam, tako da mi nije trebalo puno da uskočim u ovu priču iako nisam trenirao borilačke sportove iako Zoran Bačulov naš čuveni trener me u nekoliko treninga spremio da sam imao više vremena… Priča i trpi to, jer igram lika koji nije profesionalni borac tako da sve te sitne greške koje obična publika ne vidi se pripisuju tome a ako bude drugi dio bit će letenje'', kaže Viktor.

Njegova partnerica na filmu je glumica s američkom adresom Nina Senčar.

''Bila sam u Sarajevu ovako privatno ali prvi puta sam došla na festival i jako sam se radovala tome i došla sam ravno iz LA-a za Beograd i ovdje autom jer nisam htjela ovo nikako propustiti.''

No crvenim tepihom, ako pitate Aleksu, neće hodati samo ekipa filma.

''Moj otac će biti danas s nama na crvenom tepihu i znam da sam sada vjerski fanatik, ali takvi smo mi koji stalno gledamo u nebo i čekamo neki znak i odgovor iz oblaka i on će danas bitu duhovno sa mnom prisutniji nego 2011. kada smo zajedno koračali zemljom i trošili đonove na koncertu, tad sam bio prvi put u Sarajevu. I ta jedna lijepa čarolija mislim da će postojati ja sam ga sanjao prekjučer tako da to je to.''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Charles Pearce plijenio je pozornost na novom ročištu brakorazvodne parnice, u društvu odvjetnice stigao je vidno neraspoložen

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Doznalo se kome je Severina trebala pjevati u Srbiji, iznenadit će vas tko je sve prisustvovao rođendanskoj proslavi!