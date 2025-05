Zvijezdu regije bilo je teško prepoznati na prvu, a i zasjenila ga je supruga u ultrakratkoj haljinici!

Željko i Jovana Joksimović bili su zvijezde crvenog tepiha na događanju u Beogradu.

Regionalna zvijezda Željko Joksimović sa suprugom Jovanom pojavio se na jednom događanju u Beogradu, a sve oči bile su uprte u njih.

Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Poznati par pojavio se dobro raspoložen na crvenom tepihu. Na prvu je Željka bilo teško prepoznati jer je na licu imao naočale, koje dosad nismo vidjeli na njemu.

Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Ipak, zasjenila ga je zgodna supruga u ultrakratkoj haljini kojom je istaknula brutalnu figuru. Inače, Jovana je nedavno proslavila 44. rođendan.

Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Jovana i Željko u braku su od 2012. godine, između njih zaiskrilo je kad su zajedno vodili "Euroviziju" koja se održavala u Beogradu.

Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Poznati domaći par već godinama uživa u skladnom braku, a Željko se jednom prilikom prisjetio početka njihova viđanja koje prati i jedna anegdota.

Željko i Jovana Joksimović 2008. Foto: Petar Glebov/Pixsell

''Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila autom i sjećam se da je imala neki super, bijesan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima naprijed, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojima ništa ne piše i vidim, moj CD! Kažem: 'Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene!' I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vrijeme, ali kad sam vidio CD – to je bilo to'', rekao je Željko jednom za Blic, a Jovana je dodala:

''Slušam samo Željka! Sluha nemam, ali volim glazbu. Ali su djeca, srećom, muzikalna! Djeca su na Željka!''

Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Zajedno imaju troje djece, sina Kostu te blizanke Anu i Srnu. Željko iz prvog braka sa suprugom Vesnom ima i kćer Minu.

Željko Joksimović, Jovana Joksimović Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

Jovana Joksimović - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Željko Joksimović i supruga Jovana Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Naša misica operacijama je promijenila izgled, a fotkama u bikiniju pokazala je novi detalj na tijelu

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Prepoznajete mladića s fotke? Njegov brak s poznatom Hrvaticom obilježio je niz skandala!

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Bila je zvijezda serije koju smo obožavali, godine su je promijenile!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi pričaju o idiličnim prizorima Kate Middleton i kćeri Charlotte!

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll bez trunke Photoshopa: Ove fotke izgledaju nešto drugačije od onih na Instagramu!

Pogledaji ovo Celebrity Rihanna je trudna! Na crvenom tepihu ponosno je pokazala poveći trudnički trbuh

Pogledaji ovo Celebrity Prelijepa Hrvatica posebnim povodom pokazala mamu, njena je preslika!