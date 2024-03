Bračni par Joksimović upoznao se na radnom zadatku, a njihov početak veze obilježila je jedna anegdota: ''Vozila je neki bijesan auto...''

Evo kako su se upoznali Željko Joksimović i njegova supruga Jovana, početak veze obilježila je jedna anegdota.

Poznata srpska voditeljica Jovana Joksimović više od deset godina u braku je pjevačem i kantautorom Željkom Joksimovićem, a između njih zaiskrilo je 2008. godine kada su zajedno vodili "Euroviziju" koja se održavala u Beogradu.

Poznati domaći par već godinama uživa u skladnom braku, a Željko se jednom prilikom prisjetio početka njihovog viđanja koje prati i jedna anegdota.

''Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila autom i sjećam se da je imala neki super, bijesan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima naprijed, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: ''Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene!'' I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vrijeme, ali kad sam vidio CD - to je bilo to'', rekao je Željko jednom za Blic, dok je Jovana dodala:

''Slušam samo Željka! Sluha nemam, ali volim glazbu. Ali su djeca, srećom, muzikalna! Djeca su na Željka!''

Vjenčali su se 2012. godine, a zajedno imaju troje djece, sina Kostu te blizanke Anu i Srnu. Željko iz prvog braka sa suprugom Vesnom ima i kćer Minu.

