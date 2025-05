Bivši natjecatelj Survivora o najtežem životnom razdoblju: ''Skupljao sam i boce, gulio bakar...''

Niki Vranić, natjecatelj Survivora, bio je gost emisije Zdravlje na kvadrat.

Niki Vranić, koji je inače iz Pule, za emisiju Zdravlje na kvadrat ispričao je kako se odlučio prijaviti u Survivor.

''Što ja znam. Htio sam neki show. Nisam mislio da ću striktno u Survivor. Želio sam nešto sportski, budući da sam sportski tip. Onda sam rekao, hajde pokušat ću i to je to'', rekao je.

Izašao je iz showa i ostavio golemi dojam na publiku. Tajna?

''Tajna je bila najveća u mojoj gladi. Pamte me dosta po tome. Često kad me sretnu negdje kažu – čekaj, ti si onaj gladni. Općenito, gledaj, bio sam dosta iskren i bio sam dosta glasan'', kaže Niki koji je po struci fizioterapeut.

''Da, masiram. Radim u nogometnom klubu, radim pripreme nogometaša''

Niki nije imao lagan život. Radio je puno stvari - na baušteli, kao vodoinstalater..

''Sve je to točno. Skupljao sam i boce, gulio bakar. Radio sam i kao grobar tj. pogrebnik, pravio ispraćaje''.

Imao je sve preduvjete da odeš stranputicom. Ipak, borio se i može biti dobar primjer mlađim generacijama. Nema predaje!

''Čuj, često sam mislio da me netko kažnjava i gledao u nebo zašto sve to? Ne mogu ponekad vjerovati kroz što sam sve prolazio, ali ti život postavi takav težak put, ovo pričam iz strane borbenosti i nikakve patetike. Ne volim žaljenja, ne volim ono – ej ti si jadan. Zato volim ljudima sve to reći jer volim ohrabrivati ljude. Zapravo su mi se poslije Survivora javljali mnogi mladi ljudi, ali i stariji, koji su u nekim svojim problemima. Jesu li usamljeni, jesu li u depresiji, anksiozni su, nemaju roditelje i nešto slično. Ispričao sam tu svoju priču da bih pokazao ljudima da u svemu tome nisu sami.”

Kako bi sebe opisao?

''Što se tiče vrlina mislim kako sam dosta pozitivan lik. Volim pjevati, volim nasmijavati ljude. Malo ponekad umijem izigravati dvorsku ludu'', kaže.

''Što se tiče mana, užasno sam tvrdoglav. Ovan sam po horoskopu i ti se rogovi vide'', priznaje.

Što želi od svog života?

''A slušaj, radio sam jako puno poslova. Sad da ti kažem da želim biti fizioterapeut, model, grobar, ili neka javna osoba, gle nisam siguran. Želim u nekoj domeni uspjeti i pronaći sebe. Ne volim raditi dosadne poslove, ne volim biti po uredima. Ja sam kreativac, neki umjetnik. i slikam, pjevam. Svestran sam''.

Niki na Instagramu ima puno fotografija, modnih. Pronalazi svoj put i u modelingu.

A cijeli razgovor s Nikijem pogledajte u prilogu emisije Zdravlje na kvadrat.