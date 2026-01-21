Najveći skandali Beckhamovih: Davidova afera, Victorijin bankrot, ispadi na terenu...

Obitelj Beckham već godinama potresaju brojni skandali i kontroverze, a najnoviji sukob s najstarijim sinom Brooklynom samo je posljednji u nizu događaja koji su obilježili njihov život pod stalnim povećalom javnosti.

Brooklyn Beckham šokirao je svijet showbiza svojom dramatičnom izjavom o svom sukobu s roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham.

Najstariji od njihove djece, 26-godišnji Brooklyn, iznio je hrabre tvrdnje o tome kako njegovi roditelji kontroliraju narativ u medijima kroz performativne i neautentične prikaze obiteljskog života – pritom se zakleo da se nikada neće pomiriti sa svojom obitelji.

No, ovo nije prvi skandal Beckhamovih.

Victoria i David Beckham - 5 Foto: Profimedia

Par koji je zajedno već 29 godina preživio je brojne situacije tijekom svoje veze – uključujući navodnu aferu, eksplozivne e-mailove, teške financijske probleme i ispade bijesa na terenu.

Godine 2004. Beckhamovi su doživjeli golem udarac kada je Davidova bivša osobna asistentica Rebecca Loos tvrdila da je imala aferu sa svojim tadašnjim šefom.

Danas ugašeni tabloid News Of The World objavio je tvrdnje o aferi, za koju se navodi da se dogodila kada se David 2003. preselio u Španjolsku kako bi igrao za Real Madrid.

Rebecca Loos Foto: Profimedia

U to je vrijeme Victoria odlučila ostati u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi njihovi mali sinovi Brooklyn i Romeo mogli ostati u svojim školama. David je priznao da mu je ta odluka teško pala jer se osjećao usamljeno.

Govoreći o tome kako je afera započela, Rebecca je rekla:

''Bilo je nestašno i osjećala sam da je pogrešno, ali u isto vrijeme bila sam navučena. Nasjela sam, potpuno i bez zadrške, na svaku klišejsku rečenicu koju mi je servirao… A onda, dva tjedna kasnije, bili smo na Ronaldovoj rođendanskoj zabavi, a on je bio s ovom prekrasnom manekenkom. I ja sam pomislila: 'Uh.' To je bila teška noć za mene. Nisam razumjela. Tada sam počela shvaćati da sam bila strašno izigrana.''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što sve uključuje paket od 17 tisuća eura s kojim je Kolinda otputovala na Antarktiku!

Mjesec dana nakon svog razotkrivanja tada 26-godišnja Rebecca ponovno je izašla u javnost s pričom, u otvorenom intervjuu za Sky News.

David je odlučno negirao optužbe u izjavi za The Guardian, nakon čega je par zadržao šutnju – sve do 2023. godine.

Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

Par je na aferu aludirao i u njegovu Netflixovu dokumentarcu, objavljenom u listopadu te godine. Victoria je priznala da su mjeseci nakon navodne afere bili najteži u njezinu životu te da se više nije osjećala kao da su ona i David imali jedno drugo.

David je također priznao da ni danas ne zna kako su prebrodili krizu, ali je rekao da su on i njegova supruga znali da se moraju boriti za svoju obitelj. Dodao je da su se osjećali kao da se utapaju dok je njihov brak mjesecima bio na naslovnicama. Bivši kapetan engleske reprezentacije rekao je i da mu je svaki dan bilo fizički mučno dok su se on i Victoria borili za spas braka.

David Beckham - 1 Foto: Profimedia

Victoria je jedva zadržavala suze kada su je pitali je li to bilo najteže razdoblje u njihovu braku.

''Sto posto. To je bilo najteže razdoblje za nas. Imali smo osjećaj kao da je cijeli svijet protiv nas. Ali stvar je u ovome – bili smo protiv jedno drugoga, ako sam potpuno iskrena. Do Madrida se ponekad činilo da smo mi protiv svih ostalih. Ali bili smo zajedno, povezani, imali smo jedno drugo. No kada smo bili u Španjolskoj, više se nije činilo da imamo jedno drugo. I to je tužno. Ne mogu vam ni opisati koliko je to bilo teško i kako je to utjecalo na mene.''

Godine 2017. Beckhamove je potresao još jedan skandal – toga puta s opernom pjevačicom Katherine Jenkins u središtu priče.

Katherine Jenkins s kraljicom Elizabetom Foto: Profimedia

Hakirani e-mailovi sugerirali su da David nije bio nimalo zadovoljan odlukom da se klasičnoj pjevačici Katherine dodijeli Red Britanskog Carstva.

Navodno je napisao e-mail svom PR menadžeru Simonu Oliveiri izražavajući bijes što je ona dobila titulu dok je on ostao bez viteške titule.

David je navodno poslao bijesan e-mail u kojem je oštro kritizirao odluku odbora za dodjelu počasti.

''Katherine Jenkins OBE za što? Za pjevanje na ragbiju i posjete vojnicima, plus šmrkanje kokaina. J***na šala.''

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pokazala sestru: Ljepota i osmijeh očito su obiteljska crta!

Velška sopranistica ranije je priznala da su joj kokain i ecstasy gotovo uništili život, u ekskluzivnom intervjuu s Piersom Morganom za Mail On Sunday.

Okrenula je život nabolje kada joj je 2003., u dobi od 23 godine, ponuđen ugovor za šest albuma s Universal Recordsom vrijedan više od milijun funti te je obećala da neće protratiti svoj talent. Kasnije je rekla da je bila ponizna zbog dodijeljene časti.

David i Victoria Beckham - 10 Foto: Profimedia

Hakirani e-mailovi također su sadržavali navode o njegovu stavu prema škotskom referendumu i ulaganjima u tvrtke koje posluju s gubitkom radi smanjenja porezne obveze.

Davidovi predstavnici odbacili su tvrdnje navodeći da su e-mailovi hakirani i izmijenjeni s privatnog računa.

Glasnogovornik Davida Beckhama rekao je: ''Ova priča temelji se na zastarjelom materijalu izvađenom iz konteksta, iz hakiranih i izmijenjenih privatnih e-mailova s poslužitelja treće strane te daje namjerno netočnu sliku.''

David se suočio i s profesionalnim skandalima, a njegovo ponašanje na terenu često je završavalo na naslovnicama.

David Beckham - 2 Foto: Profimedia

Godine 2009. sportska legenda šokirala je nogometni svijet kada se tijekom posudbe u AC Milanu sukobila s navijačima.

Tijekom toga razdoblja dio navijača LA Galaxyja postao je neprijateljski nastrojen prema Davidu, uključujući vrijeđanje i zviždanje tijekom utakmica. Na poluvremenu prijateljske utakmice protiv AC Milana David je prišao skupini navijača i činilo se da ih izaziva, što je dovelo do intervencije zaštitara.

Godine 2012. ponovno je dospio u medije zbog ponašanja na terenu nakon što je suspendiran na jednu utakmicu i novčano kažnjen neobjavljenim iznosom zbog konfrontacijskog i provokativnog ponašanja tijekom poraza LA Galaxyja od San Josea 4:3.

Bivši kapetan Engleske sudjelovao je u naguravanju na terenu tijekom MLS utakmice, navodno ljutit zbog odugovlačenja igre, te je šutnuo loptu prema Samu Croninu dok je igrač ležao na travnjaku.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer prvi put u javnom izlasku s partnerom iz Srbije, s kojim je sklopio životno partnerstvo!

Nakon što je dobio opomenu, David je nakon posljednjeg zvižduka nastavio raspravljati s protivnicima.

U priopćenju MLS-a navedeno je: ''Odbor je smatrao njegovo ponašanje neprihvatljivim i štetnim za javni imidž lige. Beckham će odraditi suspenziju u nedjelju kada Galaxy igra protiv Chicago Firea.''

Kada je Victoria 2008. pokrenula svoj modni brend, dospjela je u medije nakon što je raskošna potrošnja brzo dovela do gubitaka te je bila prisiljena oslanjati se na Davidovu financijsku pomoć.

Victoria Beckham - 8 Foto: Profimedia

Ubrzo je, međutim, postalo nemoguće da David nastavi ulagati novac u njezin posao, koji je zabilježio gubitke od 66 milijuna funti. Ti su gubici postali notorni, a posrnuli brend nastavio je tonuti.

Nakon što je uložio milijune u brend svoje supruge, David se kasnije prisjetio straha koji je osjećao gledajući kako brojke izmiču kontroli.

''To me uspaničilo. Bio sam u panici jer nikada nisam vidio da se išta vraća. Uvijek smo se slagali da ćemo se međusobno podržavati bez obzira na sve, ali to me brinulo. Nije bilo održivo.''

Victoria je dodala: ''Bilo je puno rasipanja, bili smo u minusu od milijune funti. Nisam znala što učiniti i bila sam očajna da spasim ovaj posao do kojeg mi je jako stalo. Imala sam osjećaj da se i sama raspadam. Bilo me sram… bila sam u rupi, osjećala sam se kao da tonem u živi pijesak.''

Pogledaji ovo Celebrity Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge

Unatoč ranim neuspjesima, u svom istoimenom Netflixovu dokumentarcu Victoria je otkrila nevjerojatan način na koji je uspjela preokrenuti sudbinu svoga modnog brenda nakon što je David odbio nastaviti financijski je spašavati.

Objasnila je da se obratila poduzetniku Davidu Belhassenu, priznajući:

''Bila sam stvarno očajna, ne samo zbog novca nego i zbog svega ostalog što je on mogao donijeti.''

Belhassen je objasnio: ''Victoria nije tražila partnera koji bi samo uložio novac; trebala joj je osoba koja razumije posao, shvaća njezin san i sposobna ga je ostvariti.''

Ipak, isprva je oklijevao, prisjećajući se: ''Kad sam pogledao posao i razgovarao s ljudima, shvatio sam da je situacija iznimno teška – prava katastrofa. Iskreno, nikada nisam vidio nešto tako teško za popraviti.''

Zbog toga je Belhassen objavio da neće moći pomoći Victoriji, što je dizajnericu ostavilo slomljenog srca.

Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''

No njezina se sreća promijenila zahvaljujući slučajnom izlasku Belhassena i njegove supruge. Ispričao je: ''Izađem sa suprugom u subotu navečer i vidim je – predivna! I pitam: 'Što nosiš?'''

Tada je saznao da nosi Victoriju Beckham i da kupuje tonu komada toga nevjerojatnog brenda.

''Tu se zapalila iskra. Pretvorilo se u vatru. U ponedjeljak sam okupio tim i rekao: 'Moramo to učiniti; ako ne uspijemo, ne uspijemo.' Potpisali smo ugovor, a Victoria je bila jako emotivna i rekla mi: 'Neću te iznevjeriti.'''

Još 2002. godine parova vila u Hertfordshireu, poznata kao Beckingham Palace, bila je u središtu skandala kada je devet osoba uhićeno zbog navodne zavjere za otmicu Victorije, Brooklyna i Romea.

Beckingham Palace Foto: Profimedia

Nakon sigurnosnih procjena i policijske intervencije David je rekao: ''Prva uloga oca i supruga jest zaštititi svoju obitelj.''

Navodnu zavjeru otkrio je tajni tim tabloida News Of The World. Urednici novina obavijestili su policiju o saznanjima, a naoružani policajci uhitili su trojicu muškaraca zbog sumnje na zavjeru za otmicu i krađu. U kasnijim racijama uhićena su još četiri muškarca i dvije žene povezani s aktivnostima bande. Navodno su planirali zasjedu Victoriji dok bi napuštala svoju vilu u Hertfordshireu, uspavati je – a ako bi djeca bila s njom, i njih – te ih zatvoriti u kuću u južnom Londonu dok se ne isplati otkupnina od pet milijuna funti.

News Of The World citirao je jednog osumnjičenog koji je rekao: ''Odvedemo je u sigurnu kuću u Brixtonu i čekamo dok se novac ne prebaci na naš inozemni račun.''

Drugi je navodno rekao: ''Ako su djeca s njom, još bolje. Tražimo od Davida Beckhama pet milijuna funti. Sto posto će platiti. Ali ako se nešto dogodi i ne plati, Victoria će umrijeti.''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity "Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Boris Rogoznica s nove, daleke destinacije najavio povlačenje s društvenih mreža