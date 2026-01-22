Jadranku Kosor iz prvog reda podržali sin, snaha i unuk na predstavljanju njene nove knjige!

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor predstavila je svoju novu knjigu ''Žene koje mašu rukama'', a promocija je okupila brojne poznate uzvanike i članove njezine obitelji.

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u Zagrebu je predstavila svoju novu knjigu ''Žene koje mašu rukama'', a promocija je okupila brojne ugledne goste iz javnog i kulturnog života.

Posebno emotivan trenutak bio je pogled prema prvom redu, gdje su Kosor s ponosom podržali njezin sin Lovro Škopljanac, snaha Matea i unuk Ezra, ne skrivajući osmijehe tijekom večeri.

Promocija knjige Jadranke Kosor - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Promocija knjige Jadranke Kosor - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Promocija knjige Jadranke Kosor - 3 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Među uzvanicima se pojavio i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, te Radimir Čačić, Dalija Orešković, Vesna Pusić.

Promocija knjige Jadranke Kosor - 5 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Promocija knjige Jadranke Kosor - 7 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Promocija knjige Jadranke Kosor - 8 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Bolest, oporavak i starenje - teme su o kojima rijetko govorimo naglas. No Jadranka Kosor u svojoj novoj knjizi Žene koje mašu rukama odlučila je upravo to – govoriti bez zadrške, bez uljepšavanja i bez srama. Iako su joj bolovi u koljenima počeli prije više od 20 godina, kao i mnogi, ipak je čekala do zadnjeg.

Sin, unuk i snaha Jadranke Kosor - 4 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Sin Lovro i unuk Ezra Jadranke Kosor Foto: Emica Elvedji/Pixsell

