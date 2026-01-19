Jadranka Kosor objavila novu knjigu: Dvije teške operacije, dug oporavak, ali i susret nakon 58 godina

Dugogodišnje probleme s koljenima bivša premijer Jadranka Kosor skrivala je i tijekom političke karijere, sve dok više nije mogla. Dvije teške operacije, mjeseci rehabilitacije i život na štakama potaknuli su je da zapiše iskustva u kojima će se mnogi prepoznati. Tako je nastala njezina najnovija knjiga. U njoj je opisala i susret sa starim poznanikom nakon 58 godina. O čemu se radi, pogledajte u prilogu IN magazina.

Bolest, oporavak i starenje - teme su o kojima rijetko govorimo naglas. No Jadranka Kosor u svojoj novoj knjizi Žene koje mašu rukama odlučila je upravo to – govoriti bez zadrške, bez uljepšavanja i bez srama. Iako su joj bolovi u koljenima počeli prije više od 20 godina, kao i mnogi, ipak je čekala do zadnjeg.



''Dakle 2015. je bilo vrlo ozbiljno, a ja sam došla tek onda kad više nisam mogla, međutim i u mom premijerskom mandatu je bilo dana, situacija, kad ja gotovo da nisam mogla stati i to se nije previše vidjelo, nisam mogla izaći često iz auta, nisam mogla sići niz stepenice'', priča nam Jadranka Kosor.

Jadranka Kosor - 5 Foto: In Magazin

''Dakle, malo sam vodila računa o sebi, zato vjerujem da će se u toj knjizi, zato sam i odlučila o tim iskustvima pisati da će se mnogi prepoznati i da ću možda nekoga i ohrabriti''.

I tako se našla u situaciji da u samo dvije godine mora operirati oba koljena. Tijekom oporavka počela je i zapisivati sve ono što se događalo.



''Ali i o tome kako žive ljudi koji žive sami, a pogotovo kad se nađu u neprilici. Mislim da je knjiga i autoironična, ja sebe ne štedim i zapravo se sama sebi smijem katkada i rugam jer je trebalo doći iz klinike nakon tri tjedna jer sam bila u procesu rehabilitacije i početi kao normalno živjeti na dvije štake što je ravno ekspediciji, za mene se činilo kao da se penjem na Mount Everest. Treba kuhati na dvije štake, treba oprati suđe na dvije štake, treba se otuširati o svemu tome pišem zato što zaista mislim da to može ohrabriti'', priča nam Kosor.

Jadranka Kosor - 1 Foto: In Magazin

Pomoć je imala od sina Lovre, no nije uvijek bilo lako.



''Jer se sve to može. Naravno, moj sin živi jako blizu, pa je onda uvijek uskočio tu u pomoći, ali kad su se zatvorila vrata za njim ja sam ostajala sama i sve je bilo teško. Sin je osobito strepio zbog toga hoću li ja imati tako neke napade panike i tako, međutim ja sam to stvarno odradila jako dobro i stvarno me nije bilo strah iako sam išla u neizvjesno. Najgore kod toga što idete u neizvjesno. Ne znate što vas čeka''.

Teško joj je padalo tijekom boravka u bolnici i toplicama, to što ne može tako često viđati unuka.



''Nisam stoga, nego se znaju granice, znaju se okviri, nisam popustljiva, ali zaista uživam u tim svojim razgovorima s unukom, on je sad već 10 godina, presladak je, prezgodan je, predobar, prezabavan. Meni je postao zaista pravo društvo, mi razgovaramo o puno toga. Volimo najviše gledati filmove zajedno'', govori nam.

U knjizi se ne odriče ni politike – otvoreno govori o vlastitim stavovima i o granicama koje nikada nije bila spremna prijeći. Povratak u politiku nešto je o čemu je mnogi pitaju.



''Ta strast za politikom mene nije pustila i nije me napustila, to jest i dar i kazna'', kaže nam.

Jadranka Kosor - 6 Foto: In Magazin

Ovo je jedanaesta knjiga bivše premijerke, a na promociju posljednje, Kraljice, došla je obitelj starog poznanika. Upravo su oni, nakon punih 58 godina, ponovno spojili dvoje ljudi koje je život davno razdvojio.



''Ja kroz tu jednu priču sa osobom koju sam srela prije 58 godina, koji je prije 58 godina bio zaljubljen u mene, ja nisam u njega jer sam bila premlada i sad se mi srećemo, i ja zapravo govorim o tome kako starost nevjerojatno promjeni ljude, starost je užasno okrutna, ljude mijenja do neprepoznatljivosti, tako da ja tu osobu mušku naravno gotovo da nisam prepoznala jer je starost ga učinila od mladića kojeg sam poznavala koji je bio jako lijep i zgodan pretovrila u jednog starčića'', iskreno je s nama podijelila bivša premijerka.

''Ja sam se cijelo vrijeme pitala kako ja njemu izgledam. Tada sam bila kad me upoznao 14-15 godišnja djevojčica, ali djevojka, a sad - to je bilo u vrijeme prije operacije prvog koljena i ja sam tu desnu nogu vukla. Znači mi se srećemo, ja jedva hodam. Tako da iako je on u mojim očima izgledao kao jedan sitni starčić ja sam bila u goroj situaciji''.

Jadranka Kosor - 3 Foto: In Magazin

I danas je mnogi zaustave kad je sretnu te je zaspu s pitanjima ili pričama. Mnogi pitaju gdje je, u što smo se i mi uvjerili, a među njima zasigurno ima i udvarača.



''Ne bih ja to nazvala udvaračima ali ima ljudi kojima je drago sa mnom popit kavu, razgovarati a i ja ponekad i meni je drago''.

Žene koje mašu rukama na kraju su priča o pobjedama – nad boli, strahom i ograničenjima. O oslobađanju od štaka, stvarnih i metaforičkih, i snazi da se, unatoč svemu, ponovno stane na noge.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zgodna Senegalka s riječkom vezom: Tko je ljepotica koju slušamo i u hrvatskom eteru?