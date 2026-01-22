Smrt koju i danas obavija misterij: Iza uspjeha osnivača mega-popularnog brenda krije se tragedija

Njegov brend promijenio je način na koji gledamo njegu kože, no život njegova osnivača Brandonа Truaxea završio je naglo i pod okolnostima koje i danas intrigiraju javnost.

Ime The Ordinary danas je sinonim za minimalističku, učinkovitu i pristupačnu skincare rutinu. No iza tog globalnog beauty fenomena stoji čovjek čiji je život bio jednako neobičan, genijalan i tragičan – Brandon Truaxe.

Brandon Truaxe, rođen kao Ali Roshan 1978. godine u Teheranu, bio je iransko-kanadski poduzetnik i osnivač kompanije DECIEM – The Abnormal Beauty Company, unutar koje je nastao i danas planetarno popularan brend The Ordinary. Kao tinejdžer se s obitelji preselio u Kanadu, gdje je započeo studij računalnih znanosti, no vrlo brzo je pronašao svoju pravu strast – industriju ljepote.

Brandon Truaxe - 1 Foto: Profimedia

Truaxe je bio sve osim tipičnog beauty mogula. Umjesto luksuznih kampanja i glamuroznih ambasadora, zagovarao je radikalnu transparentnost: proizvodi su nosili nazive aktivnih sastojaka, a cijene su bile višestruko niže od konkurencije. Upravo je takav pristup lansirao brend među najutjecajnije skincare brendove svijeta u rekordnom roku.

Njegova vizija bila je jasna – kvalitetni aktivni sastojci ne bi trebali biti luksuz rezerviran za rijetke. U tome je uspio, ali uspjeh je imao i svoju tamnu stranu.

Dokumentarac ''The Abnormal Beauty Company'', režiran od Arefa Mahabadija, donosi intimnu i potresnu retrospektivu Truaxea, njegove vizije i drame koja je potresla njegovu kompaniju i industriju ljepote.

U dokumentarcu svoje su priče prvi put javno ispričali suradnici i ljudi iz najbližeg okruženja – oni koji su radili s Truaxeom od početaka kada je brend postajao globalni fenomen, do posljednjih burnih mjeseci prije njegovog odlaska s čela DECIEM-a.

Kako su zaposlenici kroz film ispričali, brend je ubrzo nakon lansiranja stekao kultni status među ljubiteljima ljepote, a proizvodi su privlačili pažnju i slavnih poput Hailey Bieber i Kim Kardashian. U dokumentarcu se ističe kako je Truaxe, unatoč početnom uspjehu, počeo donositi odluke zbog kojih su nastali sukobi unutar tvrtke i problemi s investitorima.

Kako je DECIEM rastao, tako su rasli i problemi. Nakon što je kozmetički gigant Estée Lauder 2017. godine ušao u vlasničku strukturu kompanije, odnosi unutar uprave postali su napeti. Krajem 2018. Truaxe je počeo objavljivati uznemirujuće i konfuzne poruke na društvenim mrežama, optužujući vlastitu kompaniju za financijske malverzacije i pozivajući kupce da prestanu koristiti proizvode.

Njegovo ponašanje izazvalo je zabrinutost investitora i zaposlenika, a sud u Torontu ubrzo je donio odluku kojom je Truaxe uklonjen s pozicije CEO-a i isključen iz upravljanja tvrtkom koju je sam stvorio.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, 20. siječnja 2019., Brandon Truaxe pronađen je mrtav nakon pada s balkona svog stana u Torontu. Imao je svega 40 godina.

Policija je slučaj okarakterizirala kao smrt bez sumnje na kazneno djelo, no detalji nikada nisu do kraja razjašnjeni. Zbog prethodnih događaja, mentalnog stanja i naglog pada s poslovnog vrha, njegova smrt i danas ostaje predmet brojnih nagađanja i teorija.

Unatoč tragičnom kraju, Brandon Truaxe ostavio je neizbrisiv trag u beauty industriji. The Ordinary i DECIEM danas posluju uspješnije nego ikad.

