Sjećate se zvijezde kultne serije iz devedesetih? Evo gdje je danas i kako izgleda njezin život

Publika je pamti po ulozi koja ju je proslavila, no njezin put do vrha bio je sve samo ne jednostavan. Od teških početaka do statusa televizijske ikone, njezina priča dokaz je da se upornost isplati.

Neke životne priče ne počinju na crvenom tepihu. Počinju daleko od svjetala reflektora, uz neizvjesnost, odbijanja i godine čekanja na priliku koja će promijeniti sve. Upravo je takav put prošla Kristin Davis, glumica koju danas publika diljem svijeta pamti kao jednu od najomiljenijih televizijskih junakinja.

Kristin Davis - 29 Foto: Profimedia

Kristin Davis - 22 Foto: Profimedia

Rođena 23. veljače 1965. godine u Boulderu u Coloradu, odrasla je u Južnoj Karolini nakon što su joj se roditelji razveli dok je još bila beba. Već kao djevojčica pokazivala je interes za umjetnost i kazalište, a ljubav prema glumi odvela ju je na prestižni Rutgers University, gdje je usavršavala svoj talent. Nakon studija preselila se u New York, no put do uspjeha nije bio nimalo jednostavan. Radila je različite poslove kako bi preživjela, uključujući konobarenje, dok je istovremeno odlazila na audicije i pokušavala ostvariti svoj san.

Kristin Davis - 16 Foto: Profimedia

Kristin Davis - 15 Foto: Profimedia

Kristin Davis - 14 Foto: Profimedia

Prve zapaženije uloge stigle su tijekom devedesetih, a šira publika primijetila ju je u popularnoj seriji ''Melrose Place''. Ipak, nitko tada nije mogao naslutiti da je tek čeka projekt koji će joj obilježiti karijeru i osigurati mjesto u televizijskoj

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Kristin Davis - 21 Foto: Profimedia

Prekretnica se dogodila 1998. godine kada je dobila ulogu Charlotte York u seriji ''Sex and the City''. Dok su drugi likovi pomicali granice i izazivali kontroverze, Charlotte je predstavljala romantiku, vjeru u ljubav i ideju da sretan kraj ipak postoji. Upravo zbog toga mnogi su se gledatelji poistovjetili s njom, a Kristin Davis preko noći je postala jedno od najprepoznatljivijih lica televizije. Uloga joj je donijela nominacije za ''Emmy'' i ''Zlatni globus'' te status zvijezde koji traje i danas.

Kristin Davis - 25 Foto: Profimedia

Kristin Davis - 19 Foto: Profimedia

Kristin Davis - 2 Foto: Profimedia

Iako je godinama bila sinonim za glamur i život na Manhattanu, njezina privatna priča često je bila puno prizemnija od one koju je živjela na ekranu. Otvoreno je govorila o problemima s alkoholom koje je pobijedila još u mladosti, a kasnije je više puta isticala koliko joj je upravo ta životna borba pomogla da postane snažnija osoba.

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Kristin Davis - 23 Foto: Profimedia

Kristin Davis - 11 Foto: Profimedia

Danas, desetljećima nakon što je osvojila publiku kao Charlotte, Kristin Davis i dalje je aktivna na malim ekranima. Povratkom u nastavak kultne serije ''And Just Like That...'' ponovno je dokazala zašto njezin lik ima posebno mjesto u srcima gledatelja. No možda je njezina najvažnija životna uloga ona izvan kamera. Majka je dvoje posvojene djece i često ističe kako joj je upravo majčinstvo donijelo najveću sreću i ispunjenje.

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Od djevojke koja je godinama čekala svoju priliku do žene koja je postala simbol jedne televizijske ere, njezin put dokaz je da uspjeh rijetko dolazi preko noći. Iza osmijeha koji publika poznaje desetljećima krije se priča o upornosti, hrabrosti i vjeri da se snovi ostvaruju onda kada ih najmanje očekujemo.

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Kristin Davis - 4 Foto: Profimedia

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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