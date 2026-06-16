Flyer donosi ljetnu dozu pozitivne energije u novom singlu Magija!

Jedna od najpopularnijih domaćih pop grupa, Flyer, predstavlja novi singl Magija, pjesmu koja donosi vedrinu, optimizam i pravi ljetni ugođaj.

Prepoznatljiv zvuk benda, zarazna melodija i pozitivna energija čine ovu pjesmu idealnim soundtrackom za nadolazeće tople dane.

Magija govori o tome kako u ljubavi ponekad treba donositi odluke srcem, a ne logikom. Pjesma je nastala u suradnji provjerenog autorskog tima unutar benda, a njezina priča razvijala se kroz zajednički kreativni proces.



"'Magija' je feelgood plesna pjesma s pravim ljetnim ugođajem koja govori o tome da u ljubavi ponekad treba slijediti intuiciju i srce, a ne samo razum. Na pjesmi je radila naša provjerena ekipa - Mario Kovač je donio početnu ideju, a zatim smo je zajednički razvijali, oblikovali i brusili dok nije dobila konačan oblik. Snimali smo je u Croatia Records Studiju s Goranom Martincem, s kojim već dugo surađujemo i koji nas odlično poznaje, pa ta kreativna sinergija uvijek donese odlične rezultate", poručila je Petra Kožar.

Veliki doprinos pjesmi su dali gostujući glazbenici Antonio Geček na trubi i Marin Ferketin na trombonu, čije su dionice dodatno obogatile zvuk i atmosferu singla.

Paralelno s nastankom pjesme sniman je i videospot u režiji Dinka Pasinija, dugogodišnjeg prijatelja i suradnika benda, koji je već radio na brojnim Flyerovim videospotovima.

"Mislim da je spot ispao zaista prekrasno, s pomalo umjetničkom, vizualno vrlo dojmljivom estetikom. Snimanje je, kao i svaki put, proteklo u opuštenoj i veseloj atmosferi, a cijela se ekipa odlično zabavila", dodala je Petra.

Nova pjesma već je osvojila simpatije članova Flyera, a vjeruju da će jednako snažno doprijeti i do publike.

"Nadam se da će se pjesma svidjeti publici jednako kao što se svidjela meni. Od prvog slušanja osjetila sam posebnu povezanost s njom jer nosi energiju ovog dijela godine - osjećaj poleta, optimizma i želje za novim počecima. Upravo takvu energiju 'Magija' prenosi i vjerujem da će mnogima biti savršena glazbena kulisa za proljetne i ljetne dane", zaključuje je Petra.

Glazbu za pjesmu potpisuje Mario Kovač, tekst Mario Kovač i Petra Kožar, dok aranžman zajednički potpisuje Flyer.