Kim Kardashian napokon je otkrila zašto je obrisala fotografije s Harryjem i Meghan

Kim Kardashian otkrila je da su Meghan i Harry zatražili brisanje fotografija sa zabave zbog Dana sjećanja.

Kim Kardashian napokon je otkrila da su Meghan Markle i princ Harry zatražili brisanje fotografija s proslave 70. rođendana Kris Jenner, izjavivši: "Mislim da su shvatili da je bio Dan sjećanja."

Nestanak fotografija izazvao je globalnu medijsku buru nazvanu "photo-gate" i uzburkao Hollywood, jer se mjesecima nagađalo tko je zatražio njihovo uklanjanje s Instagrama prošlog studenog. Dva mjeseca kasnije, Kardashian (45) potvrdila je da je odluka došla upravo od Meghan i Harryja.

"Mislim da su shvatili da je bio Dan sjećanja i da nisu htjeli da ih se vidi na zabavi", rekla je Kim.

Naglasila je i da su fotografije u početku objavljene uz njihov pristanak.

"Rečeno nam je da je sasvim u redu objaviti ih. Nikad ništa ne objavljujemo bez dopuštenja. To jednostavno nismo mi."

Fotografije su prikazivale vojvodu i vojvotkinju od Sussexa u opuštenom društvu s Kris Jenner na glamuroznoj proslavi u studenom, održanoj u Beverly Hillsu, u vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez vrijednoj 165 milijuna dolara, s temom Jamesa Bonda. Na jednoj snimci Harry je viđen kako pleše, noseći mak – simbol Dana sjećanja, dok Meghan taj simbol nije imala.

No, samo nekoliko sati kasnije, sve fotografije na kojima su se pojavili Meghan i Harry misteriozno su uklonjene s profila Kris i Kim, i to tek nakon što su već bile podijeljene s milijunima pratitelja.

Kim je objasnila da su se Sussexi predomislili jer nisu željeli biti viđeni kako partijaju i plešu na plesnom podiju na Dan sjećanja.

Kris Jenner ranije je objavila fotografiju na kojoj pozira između Harryja i Meghan, dok je Kim podijelila tri snimke. Jednu s Meghan, drugu na kojoj Meghan grli šefa Netflixa Reeda Hastingsa i treću na kojoj se Meghan smije dok drži ruku na Krisinom ramenu, a Harry promatra prizor.

Nakon brisanja pojavile su se glasine o potpisivanju obrasca za dopuštenje fotografiranja, no izvor blizak Kris to je demantirao, naglasivši da su gosti bili prijatelji i obitelj te da ona nikada ne bi tražila takvo što.

Dodatne kontroverze izazvala je činjenica da fotografije Sussexovih s humanitarnog događaja Baby2Baby, održanog istog dana, nisu uklonjene. Kim je pojasnila razliku.

"To je bilo u redu, ali možda ne i zabava i ples. Zato smo ih uklonili, iz poštovanja prema Danu sjećanja. Mama i Meghan su prijateljice već godinama i imaju jako lijep odnos."

Dan sjećanja, koji se obilježava početkom studenog, posvećen je poginulim pripadnicima oružanih snaga. Dok su se u Londonu članovi kraljevske obitelji, predvođeni kraljem Charlesom, okupljali na službenoj ceremoniji, slavlje u Los Angelesu odvijalo se večer ranije.

Osvrćući se na cijelu situaciju, Kim je priznala da je sve izmaklo kontroli.

"Ponekad se moraš nasmijati situaciji i malo je olakšat, ali mi je bilo žao kako je sve ispalo. Od nečeg bezazlenog napravila se luda i nepotrebna drama."

Na zabavi su, osim Sussexovih, sudjelovale i brojne druge zvijezde, uključujući Beyoncé i Justina Biebera, s kojim je Kris Jenner zaplesala na podiju.

